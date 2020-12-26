「樂園跨年」懶人包！ 雪花、煙火外加優惠價狂吸人潮

元旦連假去哪玩？全台遊樂園趁此商機大搶客，除了加強防疫，還有業者設計時尚口罩送賓客；六福村在最強冷氣團時刻打出雪國氛圍，再祭「雙人賞雪價999元」；義大遊樂世界、劍湖山、麗寶樂園都以煙火跨年，九族文化村則連結周邊日月潭美景，串起3日好風景。

六福村年終慶典以「耶誕童話」主題登場，活動持續到1月3日，除了可與耶誕老公公拍照、捕捉全台唯一5米巨型胡桃鉗、經典耶誕大遊行，還可體驗飄雪情境。元旦3天連假，六福村雙人賞雪優惠999元(原價1,998元)。

連續11年的「義大世界跨年煙火秀」，向來是台灣跨年活動指標之一，12/31跨年夜將施放10分10秒的煙火秀，12吋尺玉煙火震撼再現，還有首創的「樓宇極速跳躍煙火」，以及今年特別打造的「高空動態煙花」。睽違5年的跨年晚會也強勢回歸。

劍湖山世界則主打世界唯一的摩天輪跨年三圓變色及千米環山跑動煙火，元旦3天連假身分證字號有7、3、5，對中3碼99元、2碼299元、1碼399元。另外元月壽星入園299元，當日壽星1元。園區消費滿百元還可捐發票作公益、再抽iPhone12。劍湖山渡假大飯店同步推出兩人同行一泊一食3,500元優惠價。

睽違3年的台中麗寶樂園跨年煙火也回歸，跨年元旦連續兩天舉辦雙演唱會、雙煙火秀，煙火將施放近6,000發。此外，今年因應政策自主加碼，憑活動當日消費發票並按讚追蹤粉專等，即可兌換獨家限量口罩乙個。元旦清晨還有「摩天輪尋光之旅」，搭乘2021年第一趟摩天輪，登上384米高空追尋第一道曙光，套票699元，限120個名額。

九族文化村元旦3天連假主打「元月壽星享特價650元」。此外，建議可串遊日月潭12月31日在伊達邵的跨年晚會，晚上8點開始8個樂團、歌手輪流接力開唱，倒數計時後，將破天荒在潭邊二岸的水社和伊達邵同時施放煙火；隔天一早再參加金龍山迎曙光活動。