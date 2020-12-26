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飯店住一晚只要380！力麗哲園台北館「吃龍蝦送住宿」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
吃龍蝦還送住宿。圖／力麗哲園提供
吃龍蝦還送住宿。圖／力麗哲園提供

力麗觀光旗下飯店力麗哲園台北館推出超強優惠，兩人同行到力麗哲園台北館內享用波士頓活龍蝦分享餐特價2,599元，配合台北加碼GO自由行補助方案只要1,599元，首度推出的「龍蝦住房」專案，需提前三天預訂使用。此外，還有純住房不含早餐的專案，配合台北加碼GO自由行補助方案只要380元即可入住。

力麗觀光連鎖飯店旗下飯店分布不同城市，各具特色，包含力麗哲園飯店台北館、日潭館、月潭館與高雄哲園學產文教會館(力麗哲園飯店高雄館)，棲蘭山莊、明池山莊及儷山林日月潭館及墾丁館，以及與國際品牌溫德姆合作的花蓮力麗華美達安可酒店等9個館別。

力麗哲園飯店台北館鄰近信義商圈及松菸文創園區，步行8分鐘可抵捷運綠線南京三民站，前往饒河夜市僅一站距離，逛街看展都很便利。

於好稻埕餐廳推出的波士頓活龍蝦雙人分享餐，除了可以享用一整隻波士頓活龍蝦外，還有金沙牛肉燴豆腐、銀杏養生什錦蔬、干貝魚片雞高湯、臘味豬排煲仔飯等，原價4,488元，配合優惠專案2,599元，再加贈當晚的標準雙人房住房乙晚，力麗觀光會員可再享95折優惠，參加台北加碼GO自由行申請活動，還可省下1,000元。

相關資訊可洽力麗觀光官網訂房或洽力麗哲園飯店台北館：02-2760-3399。

力麗哲園飯店台北館推出一晚住宿380元起的優惠價。圖／力麗哲園提供
力麗哲園飯店台北館推出一晚住宿380元起的優惠價。圖／力麗哲園提供

波士頓 自由行 早餐

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