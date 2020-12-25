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影／福島核廢可能隨黑潮來襲 海洋研究院超前部署

聯合報 / 記者 王昭月／高雄即時報導
國家海洋研究院院長邱永芳表示，因應日本福島核能廢水可能隨黑潮洋流襲台，國海院已展開模擬因應。記者王昭月／攝影
國家海洋研究院院長邱永芳表示，因應日本福島核能廢水可能隨黑潮洋流襲台，國海院已展開模擬因應。記者王昭月／攝影

2011年日本311地震，導致福島第一核電廠氣爆意外，核廢問題至今對環境造成威脅，台灣國家海洋研究院預估福島核能廢水至明年底或後年即可能滿貯必須排放，一旦排放入海，即可能隨黑潮漂至台灣，國海院為此已提前進行模擬研究，預做因應，院長邱永芳說，據模擬的時間序列推估，福島廢水如能盡量往北排放，台灣的影響可以盡量減少，院方目前將預先彙集資料交給原能會參酌，屆時才有辦法與日本交涉。

邱永芳表示，日本福島核能廠貯存量推估至明年底就可能貯滿，福島川水最快明年底到後年可能排放，屆時這些廢水可能隨黑潮洋流擴散至台灣，因此國家海洋研究院預先部署，模擬流向及可能造成的影響。

國家海洋研究院現行的模擬研究，邱永芳表示，日本福島廢水假如排放的位置是在北36.3度，排放一段時間後即可能趨近台灣，國家海洋研究院為此搶時效快模擬因應，希找出時間序列。依水深100米的擴散模擬情況顯示，福島廢水往北排放，對的台灣的影響偏低，愈往南影響會愈大。

邱永芳說，國海院剛成立一年半，現積極建立海洋資料庫，明年也將做整體性調查，中長程計畫盼在111年到114年間，把台灣四周的地形、生態、海象、水文及基礎調查資料建妥，進一步再做其他應用。

福島 日本 核能

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