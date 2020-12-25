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niko and...串連線上線下打造創意市集 邀台、日設計師創作限定服飾與雜貨

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
生活風格品牌niko and…即日起台灣與日本同步展開名為「niko and … CREATORSMarket」的企劃。圖／niko and…提供
生活風格品牌niko and…即日起台灣與日本同步展開名為「niko and … CREATORSMarket」的企劃。圖／niko and…提供

生活風格品牌niko and…即日起台灣與日本同步展開名為「niko and … CREATORSMarket」的企劃。邀請海內外28名藝術家合作，其中包含本地創作者Johnnp、Tonn Hsu與WHOSMiNG，一同推出聯名服飾與生活雜貨，打造出連結線上與線下的「藝術市集」。

niko and...希望透過與許多不同藝術家的聯名，撞擊出新的創意火花，能夠讓消費者感受到不同的品牌風格。所以，不只邀請日本國內的創作者，還包含了台灣代表的Johnnp、Tonn Hsu與WHOSMiNG，以不同手法，將niko and...帶給他們的感受轉化成巧思，並在每個設計中都加入以片假名拼音的niko and...（ニコアンド）Logo點綴。推出了連帽T恤、長袖與短袖T恤等服飾，以及托特包、馬克杯、口罩夾等雜貨，每一款都帶有創作者的個人特色，有文青、療癒或是可愛等風格，滿足消費者的不同喜好。

像是身兼平面設計師、DJ、攝影師等多重身份的Johnnp，就以簡單俐落的線條加上撞色，描繪出「邊喝著珍奶時，突然踩到口香糖了！」的形象。女性插畫家Tonn Hsu，則以馬卡龍色調的線條描繪出女子輕笑的回眸，不失知性又時髦。以#mingscups 在Instagram 上引起討論度的插畫家和設計師WHOSMiNG，以咖啡為靈感，用簡約的線條勾勒出可愛又充滿質感的咖啡杯圖樣。

台灣創作者Johnnp描繪出「邊喝著珍奶時，突然踩到口香糖了！」的形象。圖／niko and…提供
台灣創作者Johnnp描繪出「邊喝著珍奶時，突然踩到口香糖了！」的形象。圖／niko and…提供

台灣創作者Tonn Hsu則以馬卡龍色調的線條描繪出女子輕笑的回眸，不失知性又時髦。圖／niko and…提供
台灣創作者Tonn Hsu則以馬卡龍色調的線條描繪出女子輕笑的回眸，不失知性又時髦。圖／niko and…提供

台灣創作者WHOSMiNG用簡約的線條勾勒出可愛又充滿質感的咖啡杯圖樣。圖／niko and…提供
台灣創作者WHOSMiNG用簡約的線條勾勒出可愛又充滿質感的咖啡杯圖樣。圖／niko and…提供

日本 藝術家

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