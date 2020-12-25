「爆漿泡芙、有點髒可可包」太誘人！全家便利商店「輕奢巧克力宴」推5款邪惡系甜點

冷颼颼的冬天就是要吃口感濃郁的巧克力，用苦甜滋味增添暖暖的幸福感。全家便利商店「輕奢巧克力宴」限量推出5款超邪惡的巧克力甜點，其中爆漿內餡的「脆皮黑森林泡芙」、包入法式巧克力醬的「有點髒可可包」更是無敵誘人，螞蟻人、巧克力控快吃一波！

全家便利商店「輕奢巧克力宴」推出的「脆皮黑森林泡芙」以黑森林蛋糕為概念，採用黑巧克力卡士達，搭配酸甜黑櫻桃醬，頂部再淋上白色糖霜，交織出濃濃冬季風味，售價45元，12月29日前購買「脆皮黑森林泡芙」並搭配單品咖啡，可享單品咖啡享半價。「有點髒可可包」在香濃巧克力麵團中包入濃郁法式巧克力醬，最後淋上巧克力脆皮，每一口都大滿足，售價32元。