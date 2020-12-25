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「爆漿泡芙、有點髒可可包」太誘人！全家便利商店「輕奢巧克力宴」推5款邪惡系甜點

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店推出的「脆皮黑森林泡芙」，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出的「脆皮黑森林泡芙」，售價45元。圖／全家便利商店提供

冷颼颼的冬天就是要吃口感濃郁的巧克力，用苦甜滋味增添暖暖的幸福感。全家便利商店「輕奢巧克力宴」限量推出5款超邪惡的巧克力甜點，其中爆漿內餡的「脆皮黑森林泡芙」、包入法式巧克力醬的「有點髒可可包」更是無敵誘人，螞蟻人、巧克力控快吃一波！

全家便利商店「輕奢巧克力宴」推出的「脆皮黑森林泡芙」以黑森林蛋糕為概念，採用黑巧克力卡士達，搭配酸甜黑櫻桃醬，頂部再淋上白色糖霜，交織出濃濃冬季風味，售價45元，12月29日前購買「脆皮黑森林泡芙」並搭配單品咖啡，可享單品咖啡享半價。「有點髒可可包」在香濃巧克力麵團中包入濃郁法式巧克力醬，最後淋上巧克力脆皮，每一口都大滿足，售價32元。

另外還有「可可豆蛋糕燒」，使用比利時可可粉與紐西蘭奶油，在巧克力磅蛋糕打入水滴巧克力，搭配巧克力豆外型，視覺、味覺都一起享受，售價35元；「巧克力脆皮菠蘿麵包」將脆皮菠蘿、濃郁巧克力奶霜完美結合，售價35元；「輕乳酪巧克力三明治」在內餡調和巧克力卡士達、巧克力碎片與奶油乳酪餡，呈現與眾不同的香濃風味，售價35元。

全家便利商店推出「有點髒可可包」，售價32元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「有點髒可可包」，售價32元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「巧克力脆皮菠蘿麵包」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「巧克力脆皮菠蘿麵包」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出的「脆皮黑森林泡芙」，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出的「脆皮黑森林泡芙」，售價45元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「輕乳酪巧克力三明治」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「輕乳酪巧克力三明治」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「有點髒可可包」，售價32元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「有點髒可可包」，售價32元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「可可豆蛋糕燒」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「可可豆蛋糕燒」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「巧克力脆皮菠蘿麵包」，售價35元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出「巧克力脆皮菠蘿麵包」，售價35元。圖／全家便利商店提供

巧克力 可可

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