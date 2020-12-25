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手拿Baguette跳芭蕾！FENDI微電影成就再解鎖

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
Baguette Friends Forever微電影，由韻律體操運動員詮釋Baguette黑色、黃色、粉色、淺藍色和紅色等5個顏色。圖／FENDI提供
Baguette Friends Forever微電影，由韻律體操運動員詮釋Baguette黑色、黃色、粉色、淺藍色和紅色等5個顏色。圖／FENDI提供

FENDI推出全新的Baguette Friends Forever系列微電影「The Baguette Dance」，由5名巴黎韻律體操運動員，在肢體延展的美妙中手拿Baguette舞動，展現優雅姿態，而Baguette Friends Forever的縮寫剛好是BFF，正是IG的Hashtag中「Best Friends Forever（永遠的好朋友）」的縮寫，也貫徹品牌以友誼為主軸的Baguette形象。

經典的Baguette重返時尚圈後，FENDI即多次以閨密、母女等主題拍攝Baguette Friends Forever微電影，在最新的影片中，追隨巴黎韻律體操運動員的身影，展現出年輕舞者的優雅、氣質與實力；而5位舞者的靈感來自5個Baguette包款的顏色，黑色、黃色、粉色、淺藍色和紅色，以包款經典輪廓來歌頌友誼，也因著包款的色彩而有歡樂繽紛的視覺。

5名韻律體操運動員身穿特別訂製的FENDI體操比賽服，當代而性感，展現力與美的動感，在快節奏的音樂中，Baguette成為視覺焦點，曲線、邊緣、特色、獨特細節和FF Logo都成為畫面捕捉的一部份，也在舞者的律動中顯現更為活潑年輕的設計感。

█FENDI Baguette Friends Forever微電影「The Baguette Dance」：

Baguette Friends Forever微電影中，以5位韻律體操運動員代表黑色、黃色、粉色、淺藍色和紅色等5個顏色。圖／FENDI提供
Baguette Friends Forever微電影中，以5位韻律體操運動員代表黑色、黃色、粉色、淺藍色和紅色等5個顏色。圖／FENDI提供
微電影「The Baguette Dance」由5名巴黎韻律體操運動員手拿、肩背Baguette舞動。圖／FENDI提供
微電影「The Baguette Dance」由5名巴黎韻律體操運動員手拿、肩背Baguette舞動。圖／FENDI提供
FENDI發表的Baguette Friends Forever系列全新的微電影「The Baguette Dance」。圖／FENDI提供
FENDI發表的Baguette Friends Forever系列全新的微電影「The Baguette Dance」。圖／FENDI提供
FENDI全新Baguette Friends Forever系列微電影，由5名巴黎韻律體操運動員演出。圖／FENDI提供
FENDI全新Baguette Friends Forever系列微電影，由5名巴黎韻律體操運動員演出。圖／FENDI提供

微電影 FENDI

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