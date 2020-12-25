手拿Baguette跳芭蕾！FENDI微電影成就再解鎖
FENDI推出全新的Baguette Friends Forever系列微電影「The Baguette Dance」，由5名巴黎韻律體操運動員，在肢體延展的美妙中手拿Baguette舞動，展現優雅姿態，而Baguette Friends Forever的縮寫剛好是BFF，正是IG的Hashtag中「Best Friends Forever（永遠的好朋友）」的縮寫，也貫徹品牌以友誼為主軸的Baguette形象。
經典的Baguette重返時尚圈後，FENDI即多次以閨密、母女等主題拍攝Baguette Friends Forever微電影，在最新的影片中，追隨巴黎韻律體操運動員的身影，展現出年輕舞者的優雅、氣質與實力；而5位舞者的靈感來自5個Baguette包款的顏色，黑色、黃色、粉色、淺藍色和紅色，以包款經典輪廓來歌頌友誼，也因著包款的色彩而有歡樂繽紛的視覺。
5名韻律體操運動員身穿特別訂製的FENDI體操比賽服，當代而性感，展現力與美的動感，在快節奏的音樂中，Baguette成為視覺焦點，曲線、邊緣、特色、獨特細節和FF Logo都成為畫面捕捉的一部份，也在舞者的律動中顯現更為活潑年輕的設計感。
█FENDI Baguette Friends Forever微電影「The Baguette Dance」：
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言