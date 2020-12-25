達人分享：不失敗登山裝備打包VS.新手如何準備「登山食」

登山樂趣多，近年越來越多人嚮往接近大自然，決定與登山夥伴們一起出發前，更要了解各式各樣登山露營所必備的知識。日本達人栗山祐哉，以個人多年經驗分享許多登山小知識，讓新手體驗最美好的戶外生活後，安全返回甜蜜的家，一切都靠最充足的事前準備。

備註：本書為日本地區登山經驗分享，僅供參考。登山務必注意裝備齊全，為維護個人安全切勿落單，並尋求充分同行專業夥伴的協助。

【不失敗的登山裝備打包流程】

確認登山背包的寬度。圖／蘋果屋出版社提供 善用防水袋。圖／蘋果屋出版社提供 小配件可收在外側口袋。圖／蘋果屋出版社提供

1. 確認登山背包的寬度

睡袋最先放進背包裡，為避免浪費空間，先確認背包寬度後再往下擠壓。

2. 善用防水袋

在背包內先放進防水袋，再將物品塞入防水袋中，如此一來就不用擔心內部淋濕，也比外罩式背包防雨套好用。

3. 易碎物放在靠近背部的那一側

重量較重、容易損壞或重要的物品放在靠近背的那一側，如果放置的方式會讓背部感到不舒服，就要適時做調整。

4. 帳篷用垃圾袋裝起來

帳篷布幕不用專用袋，直接放進垃圾袋裡，不需折疊直接塞進C區。因為撤營時，將淋濕的帳篷裝入垃圾袋比較方便。

5. 小配件可收在外側口袋

營釘或防潮地布等小型配件，可收納在背包外側口袋，水壺等有重量的物品一旦掉落會導致無水可喝，盡量避免放在側袋。

6. 愈常用到的物品放在上層

在移動時可能需要隨時拿取的物品放在背包上層，例如頭燈、行動糧；紮營時才會用到的道具放在下層即可。

【掌握打包的基本要素】

● 正確的登山裝備打包，讓你好收易拿、行李更輕巧

若要攀登難度高的山脈，裝備就要講求小型輕量，特別是「體積小」比「重量輕」更加重要。因為若登山背包過大，在岩石多的地區行走時，身體不易保持平衡，容易因強風而晃動，增加失足墜落的風險。

關於登山有一句俗語，「愈是登山老手，背包就愈小」。話雖如此，不管再怎麼輕裝出發，必要的裝備還是要帶齊。打包時要先問問自己，哪些物品對自己來說是最不可或缺的工具，再從中嚴格挑選出要帶的物品，藉此預先演練打包的方法。只要不斷累積經驗，背包的體積就會愈來愈小，而帶上的物品絕對夠用。接下來，要傳授給大家打包技巧的重點。

將體積大且重量輕的睡袋放在A區，有重量、堅硬又精密的物品放在B區，防寒衣、雨具或替換衣物等柔軟材質的物品放在C區，水與食物放D區，水也可以放在背包內的水袋夾層。最上層是放入移動中最常使用到的物品，例如行動糧或頭燈。圖／蘋果屋出版社提供

A：為了提高背包的重心位置，將體積大且重量輕的睡袋放在A區，移動時不會用到睡袋，因此放在最下層。

B：鍋具、瓦斯爐、行動電源、急救包等相對有重量、堅硬又精密的物品放在B區，比較重的用具靠近身體可保持穩定，容易損壞的物品也建議放在內側避免碰撞。

C：防寒衣、雨具或替換衣物等柔軟材質的物品放在C區，如此一來就能減緩背包外側受到外力衝擊時損壞物品的風險。而且衣物類會自然膨鬆，可以牢牢地將其他物品固定。

D：水與食物的放置區，水也可以放在背包內的水袋夾層。打包時將最重的水放在貼近背部的肩膀正後方，比較能夠保持背包的平衡，也會感覺重量較輕。

E：食物放在E區。一般來說，最上層是放入移動中最常使用到的物品，例如行動糧或頭燈。附有防雨套的登山背包，通常也會放在這個位置。

【登山時準備飲食的要點】

● 比起享受野炊樂趣，飲食要以恢復體力為優先，不可為了輕量而犧牲食物，安全登山才是第一考量。

「我想要帶上食材、炊具、燃料與瓦斯爐，自在地在野外烹調美食！」我想，有些人是以這個動機開始露營的吧？因為登山露營是把食衣住行的器具都揹在身上，任何事情都必須靠自己的力量完成，確實讓人十分有成就感。但是太講究「吃飯」這件事，除了會增加裝備重量以外，也要考慮料理所花費的時間。

抵達營地後，最重要的是恢復體力。如果為了在山上煮食而帶著沉重的行李，加上在不熟悉的環境裡烹飪、清洗碗盤，可能會花上更多時間。試想，經過了一天的步行，你還有力氣煮一頓大餐嗎？尤其建議新手，習慣露營的步調後再挑戰自炊也不遲，剛開始只要帶上用熱水沖泡的速食包即可。

POINT：露營炊具的重量不輕，新手請先考慮自己的負重能力，在山上並非一定要自行煮食。

【專為新手設計的「登山食」範本】

露營炊具的重量不輕，請先考慮負重能力，並非一定要自行煮食。圖／蘋果屋出版社提供

● 第一天午餐

準備飯糰、餅乾、麵包等不用熱水沖泡就可馬上享用的食物。

● 第一天晚餐

比較有規模的山屋有提供餐食，但需要自備碗筷，可以善加利用。

● 第二天早餐

按照自己想要出發的時間，早餐可以準備一些簡單的食物，不一定要到山屋用餐。

● 第二天午餐

建議攜帶只要加入熱水就可以馬上食用的沖泡包，重量輕、容易保存也不容易壓壞。

● 行動糧食

最推薦能夠在短時間內補充營養素的零食，例如高蛋白果凍飲或能量棒。

【如何使用登山杖】

享受戶外生活更要注意安全。圖／蘋果屋出版社提供 手持登山杖，仍要維持基本姿勢。圖／蘋果屋出版社提供

● 登山杖是為了協助平衡

登山杖的作用是提供前進的推力、協助剎車以及保持平衡，不論是登山新手或老手，都建議使用登山杖。

● 即使手持登山杖，仍要維持基本姿勢

用登山杖撐起上半身，調整到適當高度，手肘呈90度彎曲、手腕伸直，身體勿向前彎。

● 上坡時：登山杖長度要調短，手不要套在登山杖的腕帶內。角度稍微傾斜，注意手肘要呈90度。

● 下坡時：登山杖長度要調長，手穿過登山杖的腕帶，從上方握住握柄。在高低差明顯的路段可分散負荷，減輕腿部負擔。

● 作者介紹：日本專業登山教練栗山祐哉 監修，日本登山教練協會（JMIA）認證山岳嚮導員，擁有健行、攀岩、溯溪及雪地冰攀等豐富實務經驗。東京登山教室「Kuri Adventures」創辦人，每個月開辦十餘場登山講座，長期為知名健行雜誌撰寫專業登山文章，受邀參與電視節目的登山單元。

【以上摘文選自《我的第一本登山露營書》、作者：栗山祐哉 監修、譯者：徐瑞羚、圖文提供：蘋果屋出版社】