不只居家用品！無印良品南紡門市首賣台灣小農直送蔬果

到MUJI無印良品，不只能買到居家生活用品、衣物，還能買到更多台灣小農的產品。MUJI無印良品在台南的南紡購物中心二館，開設近360坪的全新門市，今天正式開幕，並成為全台第一家導入「聯連市」概念的門市，將台灣農家的最新鮮蔬果、食品等，從產地直送門市，提供消費者需求，並設置開放式廚房，還能買到台南六甲地區的火鶴花，讓無印良品與在地連結更多元。

MUJI無印良品觀察，台灣消費者重視健康飲食，也關心食材來源，因此推出「聯連市」的概念，在南紡門市中，將有許多台灣小農的直送蔬果與食品，特別推薦來自台南東山的柴燒桂圓商品、能吸濕除臭的龍眼木炭包，未來MUJI無印良品希望與更多台灣小農合作，在門市可以買到產地直送的商品。也因此特別打造開放式廚房，不定期舉辦料理活動，也引入超過1,200本生活選書，不少都是呼應「聯連市」的食物、小農概念的書籍，也有親子、育樂、童書、女性生活、旅遊等。

此次MUJI無印良品也發現台南六甲產的火鶴花，量多質精且外銷日本，南紡門市也引入火鶴花販售，並同步於全台22間指定門市提供預購「祝鶴」花禮盒，讓全台消費者都能買到六甲的火鶴花。

為呼應南紡客層多以親子課程為主，整間門市以「親子共遊」為概念打造，規畫18坪空間販售童裝，並與「木匠的家」關懷協會合作，將廢棄回收的課桌椅，製作成木製玩具，讓小朋友可以體驗。

MUJI無印良品擅長的生活服務上，也同步進駐家具配置顧問、服飾造型顧問、體驗服務顧問等，滿足所有人對家具選購、服裝搭配與美妝保養等資訊，體驗「好感生活」。