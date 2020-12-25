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機械版超精密年曆 可能比你還聰明？
面對全新一年，筆記本、行事曆、桌曆、年曆，樣樣都成時間規劃伴手。智慧型裝置發達，人們規劃時間，計算大小月、甚至閏年瑞月，早有網路與數位設備代勞。但不可否認，手表功能中可以自動換算大小月份、一年只有二月需要手動調整一次的「年曆（Annual Calendar） 」功能還是格外精密，別具收藏趣味。
然而就是因為可以自動判別大小月份，年曆表的機械調整機制有其限制，需要格外留心。勞力士（Rolex）的Sky-Dweller腕表最早問世於2012年，特殊專利的Ring-Command三角坑紋外圈，將表圈旋轉固定於不同位置時，可以調整日曆、當地時間或參考地時間，同時可順逆向調整，相當方便。品牌過往已經推出包含全黃金的Ref.326938、白金的Ref.326939、玫瑰金搭配咖啡色表帶的Ref.326135等多種版本，2020年特別推出新款Ref.326238的黃K金表殼、黑色表面與黑色橡膠表帶的版本，功能不變，但更具運動氣息。全系列不同材質的組合，2021年的訂價約從49萬1,500元至164萬1,000元不等。
寶齊萊（Carl F.Bucherer）則有一只傳承系列的Heritage BiCompax Annual腕表，將年曆結合飛返計時碼表，除了以香檳金、精鋼混合使用於表殼、外圈、表面，甚至是咖啡色皮帶，加上雙位獨立顯示的大日期窗（Big-date）也相當務實，另有精鋼款式，各限量888只，約23萬5,000元起；想輕鬆入手？相對小資價位的浪琴今年則有新款Master巨擘系列年曆表，40毫米的精鋼表殼，表面採取麥穗粒紋修飾。全系列無鑽、鑲鑽款式都在10萬元以內，以年曆表的價格區間，是佛心等級的破盤價之選。
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