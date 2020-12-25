機械版超精密年曆 可能比你還聰明？

面對全新一年，筆記本、行事曆、桌曆、年曆，樣樣都成時間規劃伴手。智慧型裝置發達，人們規劃時間，計算大小月、甚至閏年瑞月，早有網路與數位設備代勞。但不可否認，手表功能中可以自動換算大小月份、一年只有二月需要手動調整一次的「年曆（Annual Calendar） 」功能還是格外精密，別具收藏趣味。

然而就是因為可以自動判別大小月份，年曆表的機械調整機制有其限制，需要格外留心。勞力士（Rolex）的Sky-Dweller腕表最早問世於2012年，特殊專利的Ring-Command三角坑紋外圈，將表圈旋轉固定於不同位置時，可以調整日曆、當地時間或參考地時間，同時可順逆向調整，相當方便。品牌過往已經推出包含全黃金的Ref.326938、白金的Ref.326939、玫瑰金搭配咖啡色表帶的Ref.326135等多種版本，2020年特別推出新款Ref.326238的黃K金表殼、黑色表面與黑色橡膠表帶的版本，功能不變，但更具運動氣息。全系列不同材質的組合，2021年的訂價約從49萬1,500元至164萬1,000元不等。