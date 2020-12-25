聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳璽安穿夏姿和浪浪一起拍照 為發行公益明信片暖身
夏姿．陳（SHIATZY CHEN）發表2021早春系列，同步釋出由陳璽安公益相挺的穿搭，這是為了公益明信片套組的拍攝，也在節慶新年期間傳遞愛與希望。
在2021早春系列中，夏姿以六○年代的自由奔放為主題，期望在告別災難抑鬱的2020年之後，可以開啟2021新年新希望，於節慶期間的歡聚時刻，邀請了新生代演員陳璽安、台北市流浪貓保護協會共同合作，拍攝公益明信片套組，預計在2021年1月開始販售，夏姿搶先釋出獨家拍攝花絮，由陳璽安身穿夏姿早春系列紅色襯衫，和喵星人一同入鏡，逗貓畫面相當溫馨。
30歲才出道的陳璽安，曾入選「2019十大傑出在美華人青年」，今年和邵雨薇合作三立戲劇「天巡者」，演出暖男角色，在變動2020年的尾聲，他和浪浪的賀年公益明信片圖像有著相當溫暖的氛圍，陳璽安身穿早春系列的紅色襯衫，以慵懶悠閒為主軸，襯衫上的星點縫細節，則展現低調中的活潑；搶眼色澤除了是夏姿經典色，也讓整體畫面洋溢熱情與暖意的喜氣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言