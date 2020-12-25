陳璽安穿夏姿和浪浪一起拍照 為發行公益明信片暖身

夏姿．陳（SHIATZY CHEN）發表2021早春系列，同步釋出由陳璽安公益相挺的穿搭，這是為了公益明信片套組的拍攝，也在節慶新年期間傳遞愛與希望。

在2021早春系列中，夏姿以六○年代的自由奔放為主題，期望在告別災難抑鬱的2020年之後，可以開啟2021新年新希望，於節慶期間的歡聚時刻，邀請了新生代演員陳璽安、台北市流浪貓保護協會共同合作，拍攝公益明信片套組，預計在2021年1月開始販售，夏姿搶先釋出獨家拍攝花絮，由陳璽安身穿夏姿早春系列紅色襯衫，和喵星人一同入鏡，逗貓畫面相當溫馨。