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陳璽安穿夏姿和浪浪一起拍照 為發行公益明信片暖身

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
陳璽安詮釋夏姿2021春夏男裝，和流浪貓一起拍攝公益明信片。圖／畢獅國際娛樂
陳璽安詮釋夏姿2021春夏男裝，和流浪貓一起拍攝公益明信片。圖／畢獅國際娛樂

夏姿．陳（SHIATZY CHEN）發表2021早春系列，同步釋出由陳璽安公益相挺的穿搭，這是為了公益明信片套組的拍攝，也在節慶新年期間傳遞愛與希望。

在2021早春系列中，夏姿以六○年代的自由奔放為主題，期望在告別災難抑鬱的2020年之後，可以開啟2021新年新希望，於節慶期間的歡聚時刻，邀請了新生代演員陳璽安、台北市流浪貓保護協會共同合作，拍攝公益明信片套組，預計在2021年1月開始販售，夏姿搶先釋出獨家拍攝花絮，由陳璽安身穿夏姿早春系列紅色襯衫，和喵星人一同入鏡，逗貓畫面相當溫馨。

30歲才出道的陳璽安，曾入選「2019十大傑出在美華人青年」，今年和邵雨薇合作三立戲劇「天巡者」，演出暖男角色，在變動2020年的尾聲，他和浪浪的賀年公益明信片圖像有著相當溫暖的氛圍，陳璽安身穿早春系列的紅色襯衫，以慵懶悠閒為主軸，襯衫上的星點縫細節，則展現低調中的活潑；搶眼色澤除了是夏姿經典色，也讓整體畫面洋溢熱情與暖意的喜氣。

陳璽安詮釋夏姿2021春夏男裝，和流浪貓一起拍攝公益明信片套組。圖／畢獅國際娛樂
陳璽安詮釋夏姿2021春夏男裝，和流浪貓一起拍攝公益明信片套組。圖／畢獅國際娛樂
陳璽安詮釋夏姿2021春夏男裝，襯衫以星點縫點綴細節。圖／畢獅國際娛樂
陳璽安詮釋夏姿2021春夏男裝，襯衫以星點縫點綴細節。圖／畢獅國際娛樂
陳璽安詮釋夏姿2021春夏男裝，搶眼色澤除了是夏姿經典色，也增添暖意喜氣。圖／畢獅國際娛樂
陳璽安詮釋夏姿2021春夏男裝，搶眼色澤除了是夏姿經典色，也增添暖意喜氣。圖／畢獅國際娛樂

夏姿 青年

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