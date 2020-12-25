康是美「國際夯品帶go展」日韓直送商品5折起　屈臣氏開架彩妝限時85折

受疫情影響無法出國，康是美於年終時節特別推出「國際夯品帶go展」，主打「國際夯品帶go」、「日本直送」、「韓國直送」等商品推薦，全店還有醫美商品消費滿1,500元送150現金折價券、700件商品買1送1，讓消費者不必飛出國也能盡情採買。

康是美回顧2020年市場變化，發現商品需求多樣化、醫美保養類的消費年齡層下降，加上經常配戴口罩的影響，消費者選購保養品的訴求由基本的保濕、抗老轉而回歸至更根本的肌底修護。康是美攜手17大專業醫美保養品牌推出消費滿1500元送150元現金折價券（可累贈）、6大指定品牌消費滿2,000元送贈品。

即日起至2021年1月19日康是美推出「國際夯品帶go展」活動，除了眾多商品買1送1及滿額贈之外，康是美也積極經營LINE官方帳號，現在只要用LINE綁定康是美會員即可變身行動會員卡，快速累兌點及查詢最新點數及抵用券，並針對會員推出「點數免費換」、「點數換購」等優惠內容，每周日會員彩妝享77折優惠；金卡會員加購SOU．SOU商品9折，2021年1月1日至1月31日金卡消費加碼送星巴克飲料好友分享券，消費滿1,500元再送滿額禮。