聽新聞
test
0:00 / 0:00
康是美「國際夯品帶go展」日韓直送商品5折起 屈臣氏開架彩妝限時85折
受疫情影響無法出國，康是美於年終時節特別推出「國際夯品帶go展」，主打「國際夯品帶go」、「日本直送」、「韓國直送」等商品推薦，全店還有醫美商品消費滿1,500元送150現金折價券、700件商品買1送1，讓消費者不必飛出國也能盡情採買。
康是美回顧2020年市場變化，發現商品需求多樣化、醫美保養類的消費年齡層下降，加上經常配戴口罩的影響，消費者選購保養品的訴求由基本的保濕、抗老轉而回歸至更根本的肌底修護。康是美攜手17大專業醫美保養品牌推出消費滿1500元送150元現金折價券（可累贈）、6大指定品牌消費滿2,000元送贈品。
即日起至2021年1月19日康是美推出「國際夯品帶go展」活動，除了眾多商品買1送1及滿額贈之外，康是美也積極經營LINE官方帳號，現在只要用LINE綁定康是美會員即可變身行動會員卡，快速累兌點及查詢最新點數及抵用券，並針對會員推出「點數免費換」、「點數換購」等優惠內容，每周日會員彩妝享77折優惠；金卡會員加購SOU．SOU商品9折，2021年1月1日至1月31日金卡消費加碼送星巴克飲料好友分享券，消費滿1,500元再送滿額禮。
屈臣氏即日起至12月30日推出開架彩妝85折優惠，指定商品再享寵i點數10倍送；12月30日前還有700件商品買2送1優惠，醫美商品折扣後消費滿2,500元送500元商品提貨券，化妝水、精華、面膜全品項折扣後消費滿688元送100元商品提貨券，髮類商品折扣後消費滿288元送50元商品提貨券，讓大家能夠容光煥發迎新年。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言