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平價時尚品牌祭年終狂歡優惠 H&M低至3折起、GAP經典牛仔褲500元有找
為搶攻新年假期購物商機，平價品牌再祭出狂歡優惠，H&M從即日起至12月27日為止，推出實體門市全商品特價，最低3折起。GAP則是以最低4折加入戰場，但連同當季的外套也能以6折起的價格入手，精選褲款更是500元有找，讓消費者添購新裝不傷荷包。
從即日起，GAP迎來今年品牌最大的折扣優惠，從經典連帽上衣、牛仔褲、抗冬避寒的大衣外套，到仿羊羔絨系列，近乎全品項皆提供更易入手的回饋價。女裝擁有豐富版型的牛仔褲，最低至448元就能買到；兼具保暖與造型的羽絨外套下殺至6折，能展現輕柔氣質的針織毛衣元一律4折起，是購入抗寒裝備的絕佳時機。而男裝部份，在活動期間，精選牛仔褲也從原價2,699元降至448元、不可錯過的還有多款限定圓領衫低至699元。GAP也不忘照顧家中孩童，同樣提供了嬰兒系列6折，再加上限量聯名毛毯滿額贈活動。
而H&M也同樣在全台13家實體門市，推出驚喜折扣活動，同樣也是全系列商品包括居家部分，都同享優惠，最低3折起。不僅如此，還提供了買3件再享85折 、4件以上75折的「折上折」優惠。品項繁多，包括冬季必備的鋪棉外套、或是毛衣、褲款以及各類配件都在打折的行列中，另外還備有單一價格的折扣，活動只到12月27日為止。
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