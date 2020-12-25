潮流迷必備！G-SHOCK七度聯名N.HOOLYWOOD打造暗黑軍風潮表

CASIO旗下的G-SHOCK第七度與日本重量時裝品牌N.HOOLYWOOD跨界合作，打造帶有暗黑軍事風格的DW-5900NH-1腕表，絕對是潮流迷冬日造型必備單品，預計12月26日在品牌直營門市銷售。

如果你是潮流迷或是喜愛日本時尚品牌的人，那麼對於由設計師尾花大輔自2001年所創立的N.HOOLYWOOD不會陌生，而且在2011年之後更改以紐約為重心發展，現已成為在時尚周知名的時裝品牌之一。而G-SHOCK更是從2014年開始，就與N.HOOLYWOOD合作，推出聯名表款，每一次都造成市場迴響，成為炙手可熱的人氣商品。在2020年的年終，雙品牌迎來第七度的聯名，使用經典的DW-5900表款為基礎，發展出全新的DW-5900NH-1腕表，尚未正式開賣，已經在拍賣網站上，以溢價在銷售。

表盤特別印上「TYPE II-CLASS G」字樣，「G」字樣也暗示了雙方第七次合作。圖／CASIO提供

擅長美式古著與軍事元素的服裝品牌N.HOOLYWOOD回溯了G-SHOCK的歷史，因此才會使用1990年代的DW-5900表款來發想，三眼設計的液晶表盤展現了時代經典元素，搭配15.5毫米的輕薄八角扁平表殼，添加霧面質感的黑色外觀，延伸至防撞保護框、表扣與背蓋。表盤特別印上「TYPE II-CLASS G」字樣，「G」字樣也暗示了雙方第七次合作，值得一提的是橘紅色EL背光燈為表款點綴獨特軍事風格。而且外盒包裝打造成軍用補給箱樣貌，而表背及外包裝則印上軍用規格文字，簡約低調貫穿整體造型設計。

G-SHOCK x N.HOOLYWOOD DW-5900NH-1腕表5,400元。圖／CASIO提供

橘紅色EL背光燈為表款點綴獨特軍事風格。圖／CASIO提供