亞洲黑熊生日快樂！ 台北市立動物園送100份黑糖糕
亞洲黑熊「黑糖」12月30日即將迎接12歲生日，台北市立動物園將在12月26日為「黑糖」舉辦生日派對，及「熊熊發現你」闖關活動，並發送黑糖糕給前100名前來祝福「黑糖」的「糖粉」。
為了慶祝「黑糖」的12歲生日，台北市立動物園設計了一個圓形和一個長方形的蛋糕，兩個蛋糕本體都是仙草凍，圓形蛋糕頂部是紅蘿蔔做成代表「12」歲生日的「蠟燭」，蛋糕正前面則用香蕉代表黑熊胸前的白色「V」字型標誌；長方形蛋糕上面有一隻大熊和兩隻小熊，表示祝福「黑糖」能幸福快樂地長大。
有趣的是，保育員也特別在「黑糖」平常愛吃的水果，像是芭樂、蘋果、柳丁等，在水果上面刻了一句祝福的話，至於寫了什麼，還是個迷，要給當天前來的「糖粉」一個驚喜。
除了蛋糕之外，保育員這幾天也趕工製作了一份生日禮物，是一份行為豐富化玩具，新玩具是由兩截水管所組成，裡面藏著水果丁等食物，管子兩側完全封閉，讓「黑糖」必須用搖的、拍打的等方式，讓食物從水管側邊的小洞跑出來，藉此刺激動物個體發展自然行為，避免因生活及取食方式過於單調，出現圈養動物的刻板行為。
台灣黑熊是亞洲黑熊在台灣演化出的特有亞種，因為套索、非法狩獵、捕獸夾、棲地破壞等因素，野外台灣黑熊數量相當稀少，已經被列為「瀕臨絕種」保育類動物。近年來有多起野外台灣黑熊誤中陷阱的意外，今年在東卯山意外中「山豬吊」陷阱的黑熊才剛被成功野放，又傳出台東縣崁頂村的小黑熊誤中套索事件，野外台灣黑熊的處境十分艱難，動物園希望透過保育教育活動，希望有更多人來關注野外台灣黑熊的生存議題。趁著為黑糖慶生，保育員也為希望野外黑熊不再遭遇意外，也希望「黑糖」平安健康。
民眾可於當天早上10點前往溫帶動物區黑熊戶外活動場，可以看到「黑糖」享用保育員為他製作的生日蛋糕，也能聽到保育員親自介紹「黑糖」的行豐玩具，前100名民眾還能得到黑糖糕。
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