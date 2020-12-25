找回肌膚活力！ALBION新推美肌之源，從再生研究找靈感
抹擦保養品，對許多女人來說，都是為了讓肌膚看起來有活力、維持年輕氣息，美妝與醫學美容界也是常常都有新的關鍵字，來自日本的保養品牌ALBION，旗下的EXCIA妃思雅系列就從再生醫學的研究中，找到研發靈感，2021年新推出「EXCIA妃思雅 美肌之源」系列，解鎖肌齡保養，提升能量。
ALBION的研究發現，想要肌膚持續有能量，重點是肌膚深處的根源活力，並增強修復效率，因此研究發現日本銀線草、日本紫珠果等精萃，作為EXCIA妃思雅 美肌之源的核心配方。
日本銀線草生長在初夏，活性成分最高，ALBION從中萃取專利的日本銀線草精萃，能讓肌膚找回活力與能量，另個日本紫珠果精萃，則能修護肌膚，提升「美肌根源」的能量。
另也從再生研究中找到靈感，也從清酒粕、裙帶菜、酪梨與黃岑根萃取精萃，搭配日本川芎根水，打開肌膚潛能。全系列共有7款產品，包括卸妝霜、乾洗淨膚乳、滲透乳（盈潤型／滋潤型）、活化液、極效精萃與精華霜。
保養上，第一步可使用卸妝霜、乾洗淨膚乳，徹底清潔肌膚，第二步使用滲透乳，讓肌膚找回油水平衡，第三步活化液，第四步則是極效精萃與精華霜。
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