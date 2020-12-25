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找回肌膚活力！ALBION新推美肌之源，從再生研究找靈感

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源活化液／200ml／3,950元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源活化液／200ml／3,950元。圖／ALBION提供

抹擦保養品，對許多女人來說，都是為了讓肌膚看起來有活力、維持年輕氣息，美妝與醫學美容界也是常常都有新的關鍵字，來自日本的保養品牌ALBION，旗下的EXCIA妃思雅系列就從再生醫學的研究中，找到研發靈感，2021年新推出「EXCIA妃思雅 美肌之源」系列，解鎖肌齡保養，提升能量。

ALBION的研究發現，想要肌膚持續有能量，重點是肌膚深處的根源活力，並增強修復效率，因此研究發現日本銀線草、日本紫珠果等精萃，作為EXCIA妃思雅 美肌之源的核心配方。

日本銀線草生長在初夏，活性成分最高，ALBION從中萃取專利的日本銀線草精萃，能讓肌膚找回活力與能量，另個日本紫珠果精萃，則能修護肌膚，提升「美肌根源」的能量。

另也從再生研究中找到靈感，也從清酒粕、裙帶菜、酪梨與黃岑根萃取精萃，搭配日本川芎根水，打開肌膚潛能。全系列共有7款產品，包括卸妝霜、乾洗淨膚乳、滲透乳（盈潤型／滋潤型）、活化液、極效精萃與精華霜。

保養上，第一步可使用卸妝霜、乾洗淨膚乳，徹底清潔肌膚，第二步使用滲透乳，讓肌膚找回油水平衡，第三步活化液，第四步則是極效精萃與精華霜。

ALBION EXCIA妃思雅美肌之源乾洗淨膚乳／150ml／1,800元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源乾洗淨膚乳／150ml／1,800元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源極效精萃／40ml／5,000元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源極效精萃／40ml／5,000元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源滲透乳（滋潤型）／200g／3,950元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源滲透乳（滋潤型）／200g／3,950元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源卸妝霜／150g／2,000元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源卸妝霜／150g／2,000元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源系列，幫助肌膚找回活力。記者劉小川／攝影
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源系列，幫助肌膚找回活力。記者劉小川／攝影
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源系列，讓肌膚容易吸收。記者劉小川／攝影
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源系列，讓肌膚容易吸收。記者劉小川／攝影
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源極效精萃／40ml／5,000元。記者劉小川／攝影
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源極效精萃／40ml／5,000元。記者劉小川／攝影
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源滲透乳（盈潤型）／200g／3,950元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源滲透乳（盈潤型）／200g／3,950元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源精華霜／30g／6,550元。圖／ALBION提供
ALBION EXCIA妃思雅美肌之源精華霜／30g／6,550元。圖／ALBION提供

日本 修復

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