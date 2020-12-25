謝佳見造型畫重點！幻綠表款搭配白毛衣 秒變冬日暖男

寒冷的冬日，還在穿軍風長外套和厚重毛衣？軍風長外套和毛衣當然保暖，但想兼顧保暖和搶眼質感？現在我們可以學學質感男星謝佳見（Melvin Sia）。日前才擔任「寒士吃飽30」愛心大使的他，在耶誕前夕應伯爵（PIAGET）之邀，以白色針織毛衣襯綠色表面腕表，加上親切笑容，瞬間變身冬日質感暖男。

早在十年前已經奪下馬來西亞金視獎最佳男演員、最受歡迎男演員，謝佳見更在2015年以「16個夏天」入圍第50屆金鐘獎「戲劇節目男配角獎」，2016再與華研國際音樂簽約，全方位發展。年末耶誕節前夕，謝佳見戴上伯爵的Polo腕表與Possession系列珠寶作品展現高雅氣質，並期待送走頗具挑戰的2020，迎向2021。