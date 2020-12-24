「大辣風味」DIOR早秋女裝 豹紋遇上普普風的性感撒野

從1950年迪奧先生主導設計而誕生的一件豹紋風衣外套，催生了DIOR 2021早秋女裝系列，女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri以此作為檢視自身所處時代的時裝風格，而這件豹紋大衣深受迪奧先生工作上的夥伴與靈感謬思Mitza Bricard喜愛，她的特質也強化了野性美視覺，由Maria Grazia Chiuri衍伸出透視、光澤銀色以及普普藝術的勁辣風格。

鮮明的色彩、透明的元素，也彷彿向Fiorucci的創始人Elio Fiorucci致敬，雙天使的圖像也轉變為形象圖的靈感之一；早秋時裝系列從普普藝術之父Richard Hamilton的英倫搖滾，到義大利雕塑家Maco Lodola的新未來主義、Andy Warhol以天馬行空般創意重新演繹文藝復興畫家Pallo Ucello的畫作等思維中，將時尚轉變為探索各種經驗，就像當前的韓國K-POP文化或女團BLACKPINK，在舞台、生活都表現了具有影響力的蓬勃熱情。