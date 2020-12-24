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「大辣風味」DIOR早秋女裝 豹紋遇上普普風的性感撒野

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
DIOR發表2021早秋女裝。圖／DIOR提供
DIOR發表2021早秋女裝。圖／DIOR提供

從1950年迪奧先生主導設計而誕生的一件豹紋風衣外套，催生了DIOR 2021早秋女裝系列，女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri以此作為檢視自身所處時代的時裝風格，而這件豹紋大衣深受迪奧先生工作上的夥伴與靈感謬思Mitza Bricard喜愛，她的特質也強化了野性美視覺，由Maria Grazia Chiuri衍伸出透視、光澤銀色以及普普藝術的勁辣風格。

鮮明的色彩、透明的元素，也彷彿向Fiorucci的創始人Elio Fiorucci致敬，雙天使的圖像也轉變為形象圖的靈感之一；早秋時裝系列從普普藝術之父Richard Hamilton的英倫搖滾，到義大利雕塑家Maco Lodola的新未來主義、Andy Warhol以天馬行空般創意重新演繹文藝復興畫家Pallo Ucello的畫作等思維中，將時尚轉變為探索各種經驗，就像當前的韓國K-POP文化或女團BLACKPINK，在舞台、生活都表現了具有影響力的蓬勃熱情。

大量的黑色、變形蟲圖騰以虹彩光澤展現在絲絨織品，漸層紮染的蕾絲、大面積的亮片刺繡，都有鏡子般的閃爍反射效果；Bar Jacket在本季變身為連帽外套，配件、服裝都在普普文化的絢爛色彩中，滿載當代的變動氛圍，可以世故超然，也可以我行我素。

大量的黑色、變形蟲圖騰以虹彩光澤展現在絲絨織品。圖／DIOR提供
大量的黑色、變形蟲圖騰以虹彩光澤展現在絲絨織品。圖／DIOR提供
DIOR 2021早秋女裝復古叛逆。圖／DIOR提供
DIOR 2021早秋女裝復古叛逆。圖／DIOR提供
豹紋成為DIOR 2021早秋的識別設計。圖／DIOR提供
豹紋成為DIOR 2021早秋的識別設計。圖／DIOR提供
將豹紋轉變為藍、黃、紅等搶眼色彩，讓2021早秋女裝有更潑辣的樣貌。圖／DIOR提供
將豹紋轉變為藍、黃、紅等搶眼色彩，讓2021早秋女裝有更潑辣的樣貌。圖／DIOR提供
透視、明亮的選色，是2021早秋女裝的語彙。圖／DIOR提供
透視、明亮的選色，是2021早秋女裝的語彙。圖／DIOR提供
以恐龍圖像作為刺繡印花，在復古飽和橘色的裙裝顯得突梯幽默。圖／DIOR提供
以恐龍圖像作為刺繡印花，在復古飽和橘色的裙裝顯得突梯幽默。圖／DIOR提供
透視、未來感，是2021早秋女裝的元素之一。圖／DIOR提供
透視、未來感，是2021早秋女裝的元素之一。圖／DIOR提供
1950年迪奧先生主導設計而誕生的一件豹紋風衣外套，成為2021早秋系列的靈感。圖／DIOR提供
1950年迪奧先生主導設計而誕生的一件豹紋風衣外套，成為2021早秋系列的靈感。圖／DIOR提供
Book Tote包款也有豹紋風格的呈現。圖／DIOR提供
Book Tote包款也有豹紋風格的呈現。圖／DIOR提供
2021早秋女裝的項鍊叛逆性感。圖／DIOR提供
2021早秋女裝的項鍊叛逆性感。圖／DIOR提供
銀色光澤面料，成為2021早秋女裝的配件、服裝選材。圖／DIOR提供
銀色光澤面料，成為2021早秋女裝的配件、服裝選材。圖／DIOR提供
DIOR Oblique經典印花運動風服裝。圖／DIOR提供
DIOR Oblique經典印花運動風服裝。圖／DIOR提供

義大利 韓國 Dior

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