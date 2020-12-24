「大辣風味」DIOR早秋女裝 豹紋遇上普普風的性感撒野
從1950年迪奧先生主導設計而誕生的一件豹紋風衣外套，催生了DIOR 2021早秋女裝系列，女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri以此作為檢視自身所處時代的時裝風格，而這件豹紋大衣深受迪奧先生工作上的夥伴與靈感謬思Mitza Bricard喜愛，她的特質也強化了野性美視覺，由Maria Grazia Chiuri衍伸出透視、光澤銀色以及普普藝術的勁辣風格。
鮮明的色彩、透明的元素，也彷彿向Fiorucci的創始人Elio Fiorucci致敬，雙天使的圖像也轉變為形象圖的靈感之一；早秋時裝系列從普普藝術之父Richard Hamilton的英倫搖滾，到義大利雕塑家Maco Lodola的新未來主義、Andy Warhol以天馬行空般創意重新演繹文藝復興畫家Pallo Ucello的畫作等思維中，將時尚轉變為探索各種經驗，就像當前的韓國K-POP文化或女團BLACKPINK，在舞台、生活都表現了具有影響力的蓬勃熱情。
大量的黑色、變形蟲圖騰以虹彩光澤展現在絲絨織品，漸層紮染的蕾絲、大面積的亮片刺繡，都有鏡子般的閃爍反射效果；Bar Jacket在本季變身為連帽外套，配件、服裝都在普普文化的絢爛色彩中，滿載當代的變動氛圍，可以世故超然，也可以我行我素。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言