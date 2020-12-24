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東山桂圓餡！Aunt Stella打造「柴燒桂圓可可酥球」
來自東京的手工餅乾「Aunt Stella」，今年以可可酥球結合台南東山柴燒桂圓內餡，推出2021新春禮盒限定的「柴燒桂圓可可酥球」，帶來中西合璧的堆疊風味，並有多種禮盒可供選擇。另外即日起至2月11日前，購買指定禮盒，Aunt Stella還會再捐贈20元給安得烈慈善協會，為弱勢家庭的孩童們傳遞新春暖意。
本次新推出的「柴燒桂圓可可酥球」，使用可可粉揉入酥餅，讓微苦的可可韻味與澳洲發酵奶油相互融合，再搭配富有燻木香氣的台南東山柴燒桂圓內餡，締造出外層奶醇酥香，內餡清甜柔軟的口感體驗。針對新春禮盒款式，Aunt Stella以紐約拉法盛唐人街的春節遊行為發想，將舞龍舞獅、牡丹花、錦鯉等元素融入其中，推出「好獅成雙」系列，共有3種不同組合內容，以柴燒桂圓可可酥球搭配手工餅乾、磅蛋糕或阿里山金萱茶，每盒售價990～1,060不等。另外還有「成雙之美」、「開春大桔」等不同春節禮盒系列。
除此之外，Aunt Stella同步上市冬季禮盒，以象徵和平、新生的天堂鳥花為主題，推出冬謐、冬韻、冬韻之舞等不同組合。即日起至1月11日期間下訂，冬季禮盒可享全系列滿6,600現抵300的早鳥優惠。另外至2月11日前，包括好獅成雙、開春大桔等多款禮盒，還有3盒以上95折、10盒以上9折、20盒以上85折等折扣。
為了傳達公益精神，即日起至2月11日期間，每售出1盒「好獅成雙」禮盒，Aunt Stella就會提撥20元給安得烈慈善協會，幫助弱勢家庭度過困境。
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