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家有宜得利珪藻土快檢查！含石綿台灣下架62品項
有購買宜得利家居（NITORI）珪藻土商品的消費者注意，日本宜得利所販售珪藻土浴室踏墊等9項商品含有超標石棉，發布自主回收通知後，台灣宜得利也在今晚於官方粉絲團貼出公告指出，9項含石綿商品中，台灣有銷售的為8項皆已下架停售，未完成確認商品則暫停販售，並提供「含有石綿」以及「確認中」、「不含石綿」商品清單，若購買公告含石綿商品可至門市退貨。合計111項珪藻土產品，目前已下架停止銷售項目62項。
台灣宜得利指出，「確認含有石綿材質」商品已下架停售，「未完成確認」的商品則暫停販賣，目前實體門市以及網路購物販賣中商品，均為確認不含石綿材質，造成顧客的顧慮及困擾深感抱歉。
台灣宜得利表示，手邊持有「含有石綿」以及「確認中」珪藻土商品的消費者，立即停止使用，並以兩層塑膠袋包裝後以膠帶封口妥善處理，勿作為一般垃圾丟棄。若為已確認含有石綿商品，使用兩層塑膠袋包裝後並以膠帶封口後，無論有無發票，都可至門市進行退款作業。
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