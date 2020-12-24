快訊

Live／SBL台啤挑戰開季8連勝 不勝璞園能寫奇蹟嗎？

存股族注意！金管會敲定銀行股利政策 將限制現金股利發放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北101公布國人祈願三大現象 發現「黃氏」最愛許願

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101今年募集近2千人留言許願點燈。圖／台北101提供
台北101今年募集近2千人留言許願點燈。圖／台北101提供

台北101自12/24耶誕夜起至12/31跨年當晚，台北101大樓塔身燈光將轉變為代表「愛」的粉紅色，期間自晚間6點起，每小時推出跨年期間限定版的整點燈光秀。並號召全台民眾祈願點燈，募集近2千人留言許願，台北101也發現今年許願三大樂趣現象，姓氏為「黃」的最愛許願，且最愛趁「上班時間」許願，另外，祈願募集關鍵字以「愛」、「台灣」出現最多次。

台北101今年募集近2千人留言許願，祈願關鍵字以「愛」、「台灣」出現最多次，台北101選出包括「台灣加油」、「世界一切平安」、「全家人平安健康」、「疾病退散幸福來」等正能量文字作為點燈內容，呼應民眾願望也為全台民眾加油打氣。

另外，從募集文字也發現國人許願三大趣味現象：包括姓氏為「黃」的最愛許願，千則留言內，共有120位為「黃氏」留言，第二高最愛許願的姓氏則為「林氏」共計91位。

並統計出「愛」被提及250次，「台灣」被提及139次，祈願關鍵字以「愛」、「台灣」出現最多次。另發現多數國人投稿留言時段大多落在上班時段，同時，國人於2020年則抱著「慢走不送」的心情，希望2020趕快過去。多數網友也許願希望能趕快飛出國玩，最想去的國家則為「日本」。

台北101今年募集近2千人留言許願點燈。圖／台北101提供
台北101今年募集近2千人留言許願點燈。圖／台北101提供

台北101 跨年

延伸閱讀

宜蘭連續下雨28天破紀錄 仍有機會持續刷新

北市跨年總量管制分區分流 設置3管制點實聯制

台灣大布建全台跨年熱點 部署近800行動基站

110年元旦新制 台北101等劃空品維護區

相關新聞

萬豪酒店變「朕豪酒店」？試營運前一天改名 有幕後原因

擁有700間客房、強調是全台最大的「高雄萬豪酒店」，在試營運前一天突然改名為「朕豪酒店」，官網仍是「高雄萬豪酒店Marr...

韓系美妝IOPE結束後！GIVENCHY美妝也宣告明年初撤台

2020年將結束，美妝業界陸續傳出撤台消息，日前韓系美妝IOPE艾諾碧宣布因為調整全球經營策略，台灣將於12月31日日結...

2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。

台北101公布國人祈願三大現象 發現「黃氏」最愛許願

台北101自12/24耶誕夜起至12/31跨年當晚，台北101大樓塔身燈光將轉變為代表「愛」的粉紅色，期間自晚間6點起，...

LV早秋刻在衣服上的字句 隱形墨跡書寫設計師靈感

以飛行器為背景，帶著復古的色澤，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表2021早秋男裝，在既定的輪廓、印花...

粉絲熱切期盼！RIMOWA迷彩登機箱登台開賣 網：「這才是行李箱的樣子」

德國豪華行李箱品牌RIMOWA在今年11月由品牌執行長Alexandre Arnault在個人instagram帳號中，...

羨慕日本居家禪風美學？學4招擺設 從挑線條家具開始

家，是休憩與溫馨的港口，想要待在家裡充滿著幸福溫暖，居家設置就是完美家庭最好的定義。日本居家美學讓台灣人超喜歡，用簡單的...

2021威士忌投資停看聽 達人柯育堂有話要說

威士忌投資正夯，在過去十年中，威士忌類別的價值已上漲近600%。以年增率來看，2019年的第一季就比去年2018年同期上...

HOLA聯名可口可樂「曲線瓶、鋁罐抱枕」可樂迷居家必備

可口可樂迷注意，HOLA最新聯名又來了，這回「可口可樂」（COCA-COLA®）為主題展開聯名企劃，推出一系列復古、潮味...

阿瘦皮鞋「羅媽咪年菜」開賣 萬步健康氣墊鞋將推新款

阿瘦皮鞋（A.S.O）近年積極衝刺會員，不只賣鞋更跨足生活用品，迎接歲末年終到來，推出「年貨大街」生活提案，除了開賣「羅...

金裕貞居然越睡越美！蘭芝晚安面膜再升級 不滿意可退費

想要有良好的肌膚狀態，大家都知道要睡「美容覺」，21歲韓星金裕貞靠睡覺，也能越睡越美，就是因為她睡前都會擦上LANEIG...

嬰兒Spa太可愛！新光三越信義A8打造全台最大兒童基地

全台百貨業績、面積量體最大的新光三越信義A8四樓＋五樓兒童館今日全新升級開幕，室內外共2,700坪、集結500大品牌，當...

熱門新聞

板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

連3次被離職！她收入竟比年薪還多 網讚心態：會成功

萬豪酒店變「朕豪酒店」？試營運前一天改名 有幕後原因

剛過50歲生日 貴族超模Stella Tennant驚傳過世

跨年最低溫6度超冷！ 吳德榮：挑戰入冬第一波寒流

元旦起育兒津貼加倍？衛福部澄清有誤 新制尚在規劃中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。