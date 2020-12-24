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台北101公布國人祈願三大現象 發現「黃氏」最愛許願
台北101自12/24耶誕夜起至12/31跨年當晚，台北101大樓塔身燈光將轉變為代表「愛」的粉紅色，期間自晚間6點起，每小時推出跨年期間限定版的整點燈光秀。並號召全台民眾祈願點燈，募集近2千人留言許願，台北101也發現今年許願三大樂趣現象，姓氏為「黃」的最愛許願，且最愛趁「上班時間」許願，另外，祈願募集關鍵字以「愛」、「台灣」出現最多次。
台北101今年募集近2千人留言許願，祈願關鍵字以「愛」、「台灣」出現最多次，台北101選出包括「台灣加油」、「世界一切平安」、「全家人平安健康」、「疾病退散幸福來」等正能量文字作為點燈內容，呼應民眾願望也為全台民眾加油打氣。
另外，從募集文字也發現國人許願三大趣味現象：包括姓氏為「黃」的最愛許願，千則留言內，共有120位為「黃氏」留言，第二高最愛許願的姓氏則為「林氏」共計91位。
並統計出「愛」被提及250次，「台灣」被提及139次，祈願關鍵字以「愛」、「台灣」出現最多次。另發現多數國人投稿留言時段大多落在上班時段，同時，國人於2020年則抱著「慢走不送」的心情，希望2020趕快過去。多數網友也許願希望能趕快飛出國玩，最想去的國家則為「日本」。
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