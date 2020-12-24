LV早秋刻在衣服上的字句 隱形墨跡書寫設計師靈感

以飛行器為背景，帶著復古的色澤，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表2021早秋男裝，在既定的輪廓、印花當中，講究細節的點綴與變化，以世俗著裝展現任性男孩的玩心，即使看來平凡無奇，也能在衣角發現趣味，還有淋到雨才會浮現字樣的外套，像是藝術總監刻在衣服上的秘密絮語。

男裝藝術總監Virgil Abloh持續將菁英造型演變為常態奢華，上班服裝的剪裁，在宛如銀河系渲染的LV galaxy表布上，縫綴了水晶，在光線折射下閃耀光芒，如同黑暗中的星光，又或是以Monogram的花卉作為底圖，圖案的光澤線條讓正裝顯得帥氣耀眼，運用不對稱Monogram皮塊重組的海軍大衣，或是沿著袖子以浮雕科技展現的LOUIS VUITTON標誌大衣，都在既定印象中呈現細節設計的奢華；透過連帽外套、牛仔外套的疊穿，也帶來正裝的更多趣味。