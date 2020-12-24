快訊

Live／SBL台啤挑戰開季8連勝 不勝璞園能寫奇蹟嗎？

存股族注意！金管會敲定銀行股利政策 將限制現金股利發放

聽新聞
test
0:00 / 0:00

LV早秋刻在衣服上的字句 隱形墨跡書寫設計師靈感

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
路易威登推出2021早秋男裝系列。圖／LV提供
路易威登推出2021早秋男裝系列。圖／LV提供

以飛行器為背景，帶著復古的色澤，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表2021早秋男裝，在既定的輪廓、印花當中，講究細節的點綴與變化，以世俗著裝展現任性男孩的玩心，即使看來平凡無奇，也能在衣角發現趣味，還有淋到雨才會浮現字樣的外套，像是藝術總監刻在衣服上的秘密絮語。

男裝藝術總監Virgil Abloh持續將菁英造型演變為常態奢華，上班服裝的剪裁，在宛如銀河系渲染的LV galaxy表布上，縫綴了水晶，在光線折射下閃耀光芒，如同黑暗中的星光，又或是以Monogram的花卉作為底圖，圖案的光澤線條讓正裝顯得帥氣耀眼，運用不對稱Monogram皮塊重組的海軍大衣，或是沿著袖子以浮雕科技展現的LOUIS VUITTON標誌大衣，都在既定印象中呈現細節設計的奢華；透過連帽外套、牛仔外套的疊穿，也帶來正裝的更多趣味。

休閒服裝運用傳統樣式為基礎，例如外套、對襟針織衫、襯衫等，都採用褪色及扭曲手法重新詮釋經典的Damier鹽印花紋，所有設計都來自Virgil Abloh備忘錄中的話語：從虛構中分離時尚、不要讓日常工作定義自己，也出現在毛衣上成為標語、或是皮革外套上的浮雕；也書寫在獨特布料製作的外套上，當淋雨時字樣才會浮現。運動鞋款以黃綠對比色登場，相較服裝有更鮮艷的色彩張力，包款以靛藍色經典塗層帆布搭配黑色皮革收邊的Damier鹽印花紋，側背包搭配金屬鉚釘、皮革邊角，而全新的信差包則是採用灰褐色Monogram詮釋實用主義，並搭襯搶眼的黃色LV字母橡膠底座。

外套、對襟針織衫、襯衫等，都運用褪色及扭曲手法重新詮釋經典的Damier鹽印花紋。圖／LV提供
外套、對襟針織衫、襯衫等，都運用褪色及扭曲手法重新詮釋經典的Damier鹽印花紋。圖／LV提供
浮雕Monogram皮革搭配皮草的設計，讓休閒外套展現奢華面貌。圖／LV提供
浮雕Monogram皮革搭配皮草的設計，讓休閒外套展現奢華面貌。圖／LV提供
全新的信差包採用了灰褐色Monogram詮釋實用主義，並搭襯搶眼的黃色LV字母橡膠底座。圖／LV提供
全新的信差包採用了灰褐色Monogram詮釋實用主義，並搭襯搶眼的黃色LV字母橡膠底座。圖／LV提供
Virgil Abloh備忘錄中的話語：從虛構中分離時尚、不要讓日常工作定義自己，成為毛衣上的鑲嵌花紋。圖／LV提供
Virgil Abloh備忘錄中的話語：從虛構中分離時尚、不要讓日常工作定義自己，成為毛衣上的鑲嵌花紋。圖／LV提供
以Monogram的花卉作為底圖，圖案的光澤線條讓正裝顯得帥氣耀眼。圖／LV提供
以Monogram的花卉作為底圖，圖案的光澤線條讓正裝顯得帥氣耀眼。圖／LV提供
點綴桃紅色品牌字樣和別針裝飾，讓男裝在看似依循常軌的輪廓下有任性的玩心。圖／LV提供
點綴桃紅色品牌字樣和別針裝飾，讓男裝在看似依循常軌的輪廓下有任性的玩心。圖／LV提供
以浮雕科技展現LOUIS VUITTON標誌的大衣，在既定印象中呈現細節設計的奢華。圖／LV提供
以浮雕科技展現LOUIS VUITTON標誌的大衣，在既定印象中呈現細節設計的奢華。圖／LV提供

LV

延伸閱讀

金獅子浮雕太霸氣！香奈兒超炫耀絲絨唇膏推8色限量版

范少勳「可可愛愛」穿LV早春搭紅底鞋 可拆卸的透明鞋套超時髦

藝術家來攪局！LV包款monogram變了模樣 還有在香蕉皮裡睡覺的貓

Ferrari執行長Louis Camilleri閃電請辭　原因令人扼腕！

相關新聞

萬豪酒店變「朕豪酒店」？試營運前一天改名 有幕後原因

擁有700間客房、強調是全台最大的「高雄萬豪酒店」，在試營運前一天突然改名為「朕豪酒店」，官網仍是「高雄萬豪酒店Marr...

韓系美妝IOPE結束後！GIVENCHY美妝也宣告明年初撤台

2020年將結束，美妝業界陸續傳出撤台消息，日前韓系美妝IOPE艾諾碧宣布因為調整全球經營策略，台灣將於12月31日日結...

2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。

台北101公布國人祈願三大現象 發現「黃氏」最愛許願

台北101自12/24耶誕夜起至12/31跨年當晚，台北101大樓塔身燈光將轉變為代表「愛」的粉紅色，期間自晚間6點起，...

LV早秋刻在衣服上的字句 隱形墨跡書寫設計師靈感

以飛行器為背景，帶著復古的色澤，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）發表2021早秋男裝，在既定的輪廓、印花...

粉絲熱切期盼！RIMOWA迷彩登機箱登台開賣 網：「這才是行李箱的樣子」

德國豪華行李箱品牌RIMOWA在今年11月由品牌執行長Alexandre Arnault在個人instagram帳號中，...

羨慕日本居家禪風美學？學4招擺設 從挑線條家具開始

家，是休憩與溫馨的港口，想要待在家裡充滿著幸福溫暖，居家設置就是完美家庭最好的定義。日本居家美學讓台灣人超喜歡，用簡單的...

2021威士忌投資停看聽 達人柯育堂有話要說

威士忌投資正夯，在過去十年中，威士忌類別的價值已上漲近600%。以年增率來看，2019年的第一季就比去年2018年同期上...

HOLA聯名可口可樂「曲線瓶、鋁罐抱枕」可樂迷居家必備

可口可樂迷注意，HOLA最新聯名又來了，這回「可口可樂」（COCA-COLA®）為主題展開聯名企劃，推出一系列復古、潮味...

阿瘦皮鞋「羅媽咪年菜」開賣 萬步健康氣墊鞋將推新款

阿瘦皮鞋（A.S.O）近年積極衝刺會員，不只賣鞋更跨足生活用品，迎接歲末年終到來，推出「年貨大街」生活提案，除了開賣「羅...

金裕貞居然越睡越美！蘭芝晚安面膜再升級 不滿意可退費

想要有良好的肌膚狀態，大家都知道要睡「美容覺」，21歲韓星金裕貞靠睡覺，也能越睡越美，就是因為她睡前都會擦上LANEIG...

嬰兒Spa太可愛！新光三越信義A8打造全台最大兒童基地

全台百貨業績、面積量體最大的新光三越信義A8四樓＋五樓兒童館今日全新升級開幕，室內外共2,700坪、集結500大品牌，當...

熱門新聞

板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

連3次被離職！她收入竟比年薪還多 網讚心態：會成功

萬豪酒店變「朕豪酒店」？試營運前一天改名 有幕後原因

剛過50歲生日 貴族超模Stella Tennant驚傳過世

跨年最低溫6度超冷！ 吳德榮：挑戰入冬第一波寒流

元旦起育兒津貼加倍？衛福部澄清有誤 新制尚在規劃中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。