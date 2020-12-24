粉絲熱切期盼！RIMOWA迷彩登機箱登台開賣 網：「這才是行李箱的樣子」

德國豪華行李箱品牌RIMOWA在今年11月由品牌執行長Alexandre Arnault在個人instagram帳號中，搶先曝光了全新的迷彩圖案登機箱，頓時就成為熱烈討論的新款，甚至有網友表示「這才是行李箱的樣子」。

在11月下旬時，RIMOWA落腳在寶麗廣塲（Bellavita）的台北專賣店正式開幕時，品牌就特別讓Original Camouflage迷彩登機箱一同登場，給與會的媒體、VIP預先欣賞。經過一個月後，RIMOWA也確認，選在耶誕及新年假期到來時，正式上架Original Camouflage迷彩登機箱，提供綠色與粉紅色兩款供選購。而為了塑造獨特的迷彩效果，RIMOWA結合鋁鎂合金陽極氧化技術及各種表面處理技巧，將顏料融入合金之中，形成持久的金屬色光澤。透過上述的技術，加上獨特色彩組合，讓細緻圖案猶如飄浮於箱面之上，而這也是品牌的第一款擁有多彩配色的鋁合金材質箱款。

細緻圖案猶如飄浮於箱面之上，而這也是品牌的第一款擁有多彩配色的鋁合金材質箱款。圖／RIMOWA提供

同時，RIMOWA為延續Original系列的特色，這系列的行李箱也都配以刻有RIMOWA標誌的陽極氧化鋁鎂合金徽章，以及加入品牌全新品牌標誌的創新滾輪設計。同時搭配RIMOWA最為人稱道的滑輪，採用的Multiwheel系統，為裝有滾珠的滾輪加入避震軸，帶來加倍靈活耐用和穩定，以確保行李箱保持穩定和容易操控。

在今年11月由品牌執行長Alexandre Arnault在個人instagram帳號中，搶先曝光了全新的迷彩圖案登機箱。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Original Camouflage綠色迷彩登機箱48,600元。圖／RIMOWA提供