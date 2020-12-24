羨慕日本居家禪風美學？學4招擺設，從挑線條家具開始

家，是休憩與溫馨的港口，想要待在家裡充滿著幸福溫暖，居家設置就是完美家庭最好的定義。日本居家美學讓台灣人超喜歡，用簡單的線條與設計秘訣，來提升家中的和諧與幸福感。

想要家裡也有日本居家風格，掌握下面4個原則：

一、居家環境、陳設擁有簡單線條感

選用帶有線條感的家具，好比是有弧形的茶几、曲線條感的沙發、有弧度的櫥櫃等，讓空間有擴大的作用，也會凸顯出個人的品味獨到。

選擇有曲線的家具，在室內更增加柔和感，居住的時間越長，越感覺到待在家裡的溫馨，但提醒大家的是，沒有必要所有的家具都擁有線條，線條的家居只需要幾件去點綴即可，多了就反而壓迫。

二、適用居家生活的高度

家具的陳設不僅帶來舒適，更讓住在房子內的人多了些品味。在日本人的家中挑選家具時，通常會按照自己的需求高度去選擇。比如說臥室、客廳、廚房的桌子、椅子、書櫥的高度，是否適合全家人的使用高度標準，也都是精算過的，在這挑選之間也會考量到收納與整體和諧、明亮度、色選等等。

三、選用淺色的壁紙打造居家溫馨

深色系的壁紙往往帶給人較多壓迫的感受度，而淺色壁紙（莫蘭迪色系）讓整個居住的空間多份清新自然感，再用一些掛飾來點綴牆面，即使搭配的線條簡單的傢俱、曲線家具都會讓整體居住感受度大幅上升。

四、植栽的擺放也蘊藏學問

在家中的點綴除了選用自己喜愛的藝術品之外，植栽更是家中的最佳擺飾，日本人通常會將綠色植物放在以下三個位置：

1.與家具相對地擺放，比如說放在床邊、床尾、書櫃邊、沙發旁、窗台的角落，為的是要讓植物與人有一種視覺互動。

2.容易被忽視的角落，也是植栽適合擺放的地方，譬如牆角、空間與空間的轉換處（轉角）。