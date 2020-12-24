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2021威士忌投資停看聽 達人柯育堂有話要說

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
山崎蒸溜所 Yamazaki 2000 Whisky Shop 3rd Anniversary。圖／摘自羅芙奧台北官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
山崎蒸溜所 Yamazaki 2000 Whisky Shop 3rd Anniversary。圖／摘自羅芙奧台北官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

威士忌投資正夯，在過去十年中，威士忌類別的價值已上漲近600%。以年增率來看，2019年的第一季就比去年2018年同期上升了35%；威「利」實在驚人。

面對新的一年即將到來，該如何掌握威士忌投資趨勢呢？《威士忌投資勝經：買對威士忌，讓你投資獲利600%》作者、威士忌圓夢學院創辦人柯育堂指出：「由於新冠肺炎疫情態勢未明，就2021年第一季來說，建議大家多觀察大局趨勢，建議保守為宜。」

柯育堂之所以做如此建議的理由很簡單：「如果整個財經局勢不好，威士忌投資一定也是跟著不好，建議明年第一季手上有資源想投入的投資人，務必三思而後行。」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

在投資的標的物方面，柯育堂認為：「目前日本威士忌的投資市場還是偏向走多，尤其是稀有日本威士忌，後勢還是看好，若有適當的標的物出現，還是值得投入。」

柯育堂建議，威士忌投資者不妨趁著市場冷淡的時候，花點時間盤點自己手上的收藏，趁機汰弱留強。「永遠不要滿手威士忌現貨，但卻手上沒有足夠的現金，」柯育堂說：「因為你不知道適當的標的什麼時候會出現，所以手上一定要留一筆可以隨時動用的資金。」如此一來，才不會跟送上門來的財神爺擦身而過。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

輕井澤1960今年3月在倫敦蘇富比拍賣，以破天荒的36萬英鎊價格落鎚成交，折合台幣將近1400萬元。圖／摘自JAPANESSWHISKY.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
輕井澤1960今年3月在倫敦蘇富比拍賣，以破天荒的36萬英鎊價格落鎚成交，折合台幣將近1400萬元。圖／摘自JAPANESSWHISKY.com。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
山崎蒸溜所Yamazaki 50年。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
山崎蒸溜所Yamazaki 50年。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭多納1971 39 Years Old。圖／摘自羅芙奧台北官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
格蘭多納1971 39 Years Old。圖／摘自羅芙奧台北官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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