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HOLA聯名可口可樂「曲線瓶、鋁罐抱枕」可樂迷居家必備

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
HOLA與可口可樂展開聯名企劃，12/25耶誕節起在全台HOLA、HOLA petite門市與特力+購物網開賣。圖／HOLA提供
HOLA與可口可樂展開聯名企劃，12/25耶誕節起在全台HOLA、HOLA petite門市與特力+購物網開賣。圖／HOLA提供

可口可樂迷注意，HOLA最新聯名又來了，這回「可口可樂」（COCA-COLA®）為主題展開聯名企劃，推出一系列復古、潮味十足的居家用品，12/25耶誕節起在全台HOLA、HOLA petite門市與特力+購物網開賣。

HOLA與可口可樂聯名共推出22種商品，包辦整個居家空間所需推出寢具、收納、餐桌用品、家飾品等，並以「可口可樂」經典紅、黑代表色詮釋，當中特別的是推出HOLA限定金色LOGO款商品，包括金色LOGO飯碗、平盤、馬克杯、雙層陶瓷蓋杯等，讓可口可樂粉絲有另一種收藏標的。

這次聯名設計也大量運用「可口可樂」最具代表性的曲線瓶、杯裝、鋁罐造型元素，將喝「可口可樂」的暢快融入居家生活。還有多款「可口可樂」聯名設計融入千鳥格等設計，讓可口可樂元素呈現不同個性與風貌。

可口可樂系列掀蓋摺疊貨櫃箱典藏黑/經典紅原價1,099元/件，特價899元/件。圖／HOLA提供
可口可樂系列掀蓋摺疊貨櫃箱典藏黑/經典紅原價1,099元/件，特價899元/件。圖／HOLA提供
HOLA與可口可樂展開聯名企劃，12/25耶誕節起在全台HOLA、HOLA petite門市與特力+購物網開賣。圖／HOLA提供
HOLA與可口可樂展開聯名企劃，12/25耶誕節起在全台HOLA、HOLA petite門市與特力+購物網開賣。圖／HOLA提供
可口可樂系列造型抱枕鋁罐原價999元，特價799元；曲線瓶抱枕原價1,690元，特價1,290元。圖／HOLA提供
可口可樂系列造型抱枕鋁罐原價999元，特價799元；曲線瓶抱枕原價1,690元，特價1,290元。圖／HOLA提供
可口可樂系列緹花毛巾浴巾組原價1,680元/組，特價1,380元/組。圖／HOLA提供
可口可樂系列緹花毛巾浴巾組原價1,680元/組，特價1,380元/組。圖／HOLA提供

可口可樂 HOLA

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