連假台中哪裡去？三處質感品飲好推薦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

聖誕、跨年，連假去哪好？如果不想人擠人，一處有質感、微醺的品飲空間，或是不錯的品味選擇。雖然台灣的專業酒吧多數以北部居多，實情是：台中的專業酒吧也在近年發產蓬勃，有越來越多的好設計、專業水準或隱密式空間，值得一探。

隱身在女廚神陳嵐舒團隊所打造的牛肉麵名店「Gubami」店面空間內的「好吧（Gout Bar）」其實已經在台中營業多年。由於店內隱密的空間、古典的室內裝潢，提供專業酒吧的酒水水準，但又有接近星級飯店的優渥舒適，早早成為台中夜生活的品味之選；開業滿三年的「ISMAN男士情報局」則有如台北「菱玖洋服」的翻版，以speakeasy的形式，隱身在西裝店內，除了低調偏暗的燈光有如英倫風格的紳仕沙龍，店內也被有不少獨立裝桶、特殊酒標的威士，選擇多元。

最後是原本位於台北東區，採立飲、現拉的Draft land，其實也在12月初時悄悄進駐「工家美術館（Kong-Ke Museum）」。白天是Daily by Draftland、晚上變身Drafland的「台中Draftland慢閃店」一改以為Pop-up快閃型態，從2020年12月1日起至2021年6月30日為止，停駐時間長達半年，結合美術館的形式，或可成為十足趣味的打卡景點，每日僅在1600至2400營業，即draft即飲。