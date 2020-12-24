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阿瘦皮鞋「羅媽咪年菜」開賣 萬步健康氣墊鞋將推新款
阿瘦皮鞋（A.S.O）近年積極衝刺會員，不只賣鞋更跨足生活用品，迎接歲末年終到來，推出「年貨大街」生活提案，除了開賣「羅媽咪年菜」預購和年節周邊商品之外，並祭出多項優惠，搶攻振興券最後倒數商機。
阿瘦皮鞋多年來以總裁夫人的手路菜推出「羅媽咪年菜」，製作10道精緻且充滿人情味的年節佳餚，只要經過簡易調理、加溫，山珍海味就可輕鬆上桌，今年預計限量2,500套，目前預購已逾五成；日前正在全國門市推出盛大的千人試吃活動，其中以佛跳牆、燒圓蹄、烏魚子米糕等3道料理最受歡迎。此外，阿瘦皮鞋的「年貨大街」美好生活提案，還包括人氣伴手禮、年節禮盒、水果以及家電、廚房鍋具等，例如「鍋寶6L智慧萬用鍋」市價3,499元，搭配年菜預購，即有限時加價購1,999元的優惠。
而阿瘦皮鞋以皮鞋起家，訴求健康機能又舒適的運動休閒鞋款，護跟夠硬、鞋底與鞋身外側強度夠、具吸震支撐力鞋墊的「A.S.O萬步健康氣墊鞋」成為人氣款，去年上市以來累積銷售超過5.2萬雙，明年將陸續推出多款全新配色，搭配雙效氣墊、專利奈米抗菌皮革及輕量超彈力大底等，減壓抗震功能再提升。
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