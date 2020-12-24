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金裕貞居然越睡越美！蘭芝晚安面膜再升級 不滿意可退費
想要有良好的肌膚狀態，大家都知道要睡「美容覺」，21歲韓星金裕貞靠睡覺，也能越睡越美，就是因為她睡前都會擦上LANEIGE蘭芝全新升級的「超能亮睡美人晚安面膜」，睡覺前敷上，能在夜間修復肌膚狀況，穩定膚況，早上起床肌膚就發亮。而且超有自信的蘭芝，還打出從2021年1月1日至2月28日至全台專櫃、官網購買該款面膜，7日有感，不滿意可退費。
蘭芝發現年輕人平常生活、課業、工作忙碌，常會熬夜，加上外在環境污染，難免肌膚會出問題，特別是微生態平衡失調。當然基本保養步驟不能少，蘭芝在2002年就推出睡美人香氛水凝膜，是款不用沖洗、可敷過夜的面膜，歷經多次升級，創下全球平均每12秒售出1瓶。
因此2021年再度推出第七代「超能亮睡美人晚安面膜」，針對肌膚暗沉、敏弱、油水失衡等問題，讓肌膚找回保濕度，重現透亮感。
該款晚安面膜中，添加益膚微生態平衡科技，推出益生菌生態保養，添加美肌複合益生菌，結合益生菌、益菌生和後生元，其中益生菌萃取自濟州島綠茶的乳酸菌，讓肌膚能養成良好的生態環境。另有純植物來源的角鯊烷，讓肌膚能有高保濕力，另不含動物成分、礦物油等，讓各種膚質的人都能安心使用。
不僅能在睡覺前敷上面膜使用，肌膚狀況不佳時，能夠厚敷急救，妝前也能使用，早上出門前也能使用按摩後洗淨，讓肌膚提升明亮感。蘭芝從2021年1月1日至2月28日，在全台專櫃、官網推出買超能亮睡美人晚安面膜正貨70ml，送15ml試用品，保證7日內有感，不滿意退費。
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