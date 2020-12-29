平靜之下的奔放靈魂 ─ Nio倪嘉隆個展：小山悟道底

創作裡充滿生活感和奇異風格的設計師、跨領域藝術創作者Nio倪嘉隆，在「小山悟道底」的展覽中，將帶來他從大自然中感受到的體悟，狀似神遊的白日夢，而實際是探索內心，融合現實日常與內在情感，投射出一件件真實與幻想交織的作品。

「小山悟道底」展名念著使人不禁會心一笑，堆疊了好幾層涵義，山中的養分不止生理上的感受，許多心靈層面上的療癒及和感知也是無窮的。Nio在山中時，常思考這裡的奇幻故事，在故事裡彷彿所有的自然之物都被賦予了生命，他們以不同的活體生存著，在夜晚時，就會伺機而動，在看似一切平靜的外貌下，其實是奔放的自由靈魂。

Nio除了平面創作也跨足立體雕塑，這次他的全新陶藝角色創作，有優雅細緻、文靜害羞的角色，有大膽怪奇、邪惡又萌的角色，感受的到他從山中帶來的滿滿創作能量。而Nio也說，陶作的存在充滿著驚喜，有著許多未知的意外，會受到土、釉藥、溫度、燒窯時間、空氣的影響，所以成果總是特別的迷人。Nio在每個感性創作背後都有著設計師的嚴謹，穿梭在其中，一同感受NIO帶來的悟道體驗。

Nio倪嘉隆個展：小山悟道底

展覽時間：2020.12.19(六）- 2021.01.10(日）

展覽開幕：2020.12.19(六）14:00

展覽地點：靠邊走藝術空間

營業時間：週二-週五 14:00-21:00 週六 13:00-21:00 週日 13:00-19:00 (週一公休)