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嬰兒Spa太可愛！新光三越信義A8打造全台最大兒童基地

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越信義A8四樓、五樓兒童館全新升級開幕，打造兒童最大遊樂基地與時髦爸媽的親子生活圈。圖／新光三越提供、記者江佩君攝影
新光三越信義A8四樓、五樓兒童館全新升級開幕，打造兒童最大遊樂基地與時髦爸媽的親子生活圈。圖／新光三越提供、記者江佩君攝影

全台百貨業績、面積量體最大的新光三越信義A8四樓＋五樓兒童館今日全新升級開幕，室內外共2,700坪、集結500大品牌，當中超過8成為信義區獨家。同時把兒童館打造為最大遊樂基地、時髦爸媽的親子生活圈，除了有最齊全的嬰婦用品，這回特別打造嬰兒泳池、嬰兒SPA、塗鴉空間、指甲彩繪，甚至還有受歡迎的兒童剪髮，室外除了兒童遊戲場，還特別打造開心農場讓小孩種蔬果，可一邊眺望最高樓台北101同時體驗城市小農夫。

新光三越A8籌備一年多的兒童館改裝，雖碰上疫情，但仍在廠商的支持下，做出大規模改裝。共號召超過20大體驗式品牌進駐，讓小孩動手玩，且體驗從0歲就可開始，全台百貨獨家引進「Cocco Spa」，寶寶可體驗護膚泡泡浴、全身性游水活動，沐浴後寶寶還可享受專業SPA保養按摩，而家長則樂於在旁拍攝記錄家中寶貝的可愛畫面。

新光三越A8兒童館獨家引進「Cocco Spa」，寶寶可體驗護膚泡泡浴、全身性游水活動。記者江佩君／攝影
新光三越A8兒童館獨家引進「Cocco Spa」，寶寶可體驗護膚泡泡浴、全身性游水活動。記者江佩君／攝影

另獨家引進「大金剛塗鴉遊戲動物樂園」，以小班制課程方式讓孩子在遊戲中讓全身接觸顏色，打造不受限的塗鴉繪畫空間，採可食用顏料，就算孩子玩得全身都是，也不怕小孩誤食。另外，小女孩都喜歡雙手閃亮亮，這裡也有「AQmore指甲彩繪體驗」，為可剝式指甲彩繪品牌，主打天然無毒，讓寶貝安心使用。

小女孩體驗指甲彩繪。記者江佩君／攝影
小女孩體驗指甲彩繪。記者江佩君／攝影

另外，新光三越信義主打從孕媽咪、嬰兒，一路到12歲兒童生活需求用品、遊樂體驗都可滿足，有全台最齊全的婦嬰精品專區、集結30大品牌的寶貝推車汽座。潮童當道，除了NIKE、New Balance、FILA兒童運動品牌全到位，還有全台獨家Champion Kid新登場。

新光三越A8兒童館獨家「大金剛塗鴉遊戲動物樂園」。圖／新光三越提供
新光三越A8兒童館獨家「大金剛塗鴉遊戲動物樂園」。圖／新光三越提供

還有針對0歲至保有童心大人的推出最大玩具基地，並推出動漫空間集結時下熱門電影、動漫、卡通相關周邊與快閃店，電影周邊專賣店「句商店」也加入A8玩具基地，法雅客也在此推出全台唯一法雅客兒童館。

新光三越信義A8打造從0歲至大人的最大玩具基地。圖／新光三越提供
新光三越信義A8打造從0歲至大人的最大玩具基地。圖／新光三越提供

改裝新開幕，同步推出「未來教室－兒童互動特展」12/24至1/24推出為期一個用月的光影互動科技特展。12/24至12/27開幕首四日於A8四樓、五樓憑新光三越App單筆消費滿3,000送200元電子禮券。

新光三越A8兒童館戶外也有兒童遊戲空間與沙坑、小農場等設施。記者江佩君／攝影
新光三越A8兒童館戶外也有兒童遊戲空間與沙坑、小農場等設施。記者江佩君／攝影
新光三越信義A8育嬰室空間寬敞的設計，讓家長可以更輕鬆照顧家中寶貝。記者江佩君／攝影
新光三越信義A8育嬰室空間寬敞的設計，讓家長可以更輕鬆照顧家中寶貝。記者江佩君／攝影
新光三越A8兒童館獨家引進「Cocco Spa」，寶寶可體驗護膚泡泡浴、全身性游水活動還可做嬰兒 Spa。記者江佩君／攝影
新光三越A8兒童館獨家引進「Cocco Spa」，寶寶可體驗護膚泡泡浴、全身性游水活動還可做嬰兒 Spa。記者江佩君／攝影
新光三越A8兒童館相當受親子歡迎的兒童剪髮。記者江佩君／攝影
新光三越A8兒童館相當受親子歡迎的兒童剪髮。記者江佩君／攝影
新光三越A8兒童館從走出電梯開始，就打造吸引兒童目光的彩繪牆。記者江佩君／攝影
新光三越A8兒童館從走出電梯開始，就打造吸引兒童目光的彩繪牆。記者江佩君／攝影
新光三越信義A8四樓＋五樓兒童館全新升級開幕。記者江佩君／攝影
新光三越信義A8四樓＋五樓兒童館全新升級開幕。記者江佩君／攝影
孕媽咪相關商品也可在新光三越信義A8一次購足。圖／新光三越提供
孕媽咪相關商品也可在新光三越信義A8一次購足。圖／新光三越提供

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