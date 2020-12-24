2人加送海鮮盤！「饌和牛」插旗台北 M9+和牛吃到飽

肉多多旗下的吃到飽鍋物餐廳「饌和牛」，繼台南、台中等城市後，即日起正式插旗台北，進駐台北車站商圈。店內不僅無限提供澳洲和牛、黑金和牛肉燥飯等菜色之外，台北店還獨家推出「鹿兒島A5和牛」的單點菜色。開幕期間，用餐再加贈「饌極鮮蠔飲SHOT」，並有2人同行加贈海鮮盤等優惠方案。

「饌和牛」乃是肉多多旗下首個吃到飽品牌，台北店位於重慶南路與武昌街口，鄰近台北火車站、西門町商圈，店內共設有114席座位。店內共計有498、638、726元等3種吃到飽方案，並提供日式壽喜燒、日式味噌牛奶湯、養顏蕃茄湯、韓式大醬湯、饌麻辣等5種湯底，均搭配「味自慢老火湯」以鴛鴦鍋方式呈現。民眾也可加價499元，升級為「饌無雙龍蝦鍋」。

頂級的726元方案中，提供M9+的澳洲極致饌和牛、熱焰炙燒骰子和牛、極致饌和牛手捲、美國霜降牛、美國板腱牛等食材，均採無限供應。另外還有獨創的「蔥動和牛捲」、「土石流和牛泡芙」等菜餚。自助吧台亦提供數十款的時蔬、火鍋丸餃、飲料、冰品可供使用。另外台北店獨家推出「日本鹿兒島A5和牛（80公克）」，加價499元，就可享桌邊炙燒上桌的服務。

為慶祝新店開幕，即日起至12月31日期間，用餐就加贈鮮蠔搭配檸檬蜜凍飲的「饌極鮮蠔飲SHOT」1份；另外即日起至1月31日期間，至全台門市用餐，2人同行就加贈「好滑順沙巴魚片＋好鮮甜蛤蜊」海鮮盤1份。

饌和牛（台北旗艦店）

地址：台北市重慶南路一段58號3樓