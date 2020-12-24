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輕盈好背又有粉嫩配色 TOD’S新款蓬蓬包滿足少女心
蓬蓬感的包熱潮持續不退，TOD’S 2021早春系列也呼應這股潮流，新推出一款名為Shirt的包包，更結合「肩下包」的流行，讓大家可以一次把兩種最指標性的時尚重點背上身。
TOD’S 2021早春男女系列延續冬季系列的休閒優雅概念，以品牌核心的隨性自在及幽默風趣為主要創作理念，無論是技術、剪裁、比例與細節等面向都有所提升，Shirt Bag就是一例。秉持品牌對皮革工藝的堅持，Shirt Bag使用的是頂級荔枝紋牛皮，經過特殊處理呈現布料般輕柔感，塑造出簡約的hobo形狀。皮革接縫被隱藏，也幾乎不見金屬配件裝飾，蓬鬆外型可愛俏皮又年輕，背上肩輕盈且合身。
目前Shirt Bag有兩種款式，一種有著類似馬鞍包的圓弧包身，一種是較方正如托特包，托特包的肩背帶部分有點像是把皮革往內摺，和包身呈現出層次感，帶有一絲有趣的摺紙意象。顏色方面有粉嫩的牛奶藍、沉穩淺棕色、亮麗的鸚鵡黃和純真的乳白色，都充滿優雅活力氣質。
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