輕盈好背又有粉嫩配色 TOD’S新款蓬蓬包滿足少女心

蓬蓬感的包熱潮持續不退，TOD’S 2021早春系列也呼應這股潮流，新推出一款名為Shirt的包包，更結合「肩下包」的流行，讓大家可以一次把兩種最指標性的時尚重點背上身。

TOD’S 2021早春男女系列延續冬季系列的休閒優雅概念，以品牌核心的隨性自在及幽默風趣為主要創作理念，無論是技術、剪裁、比例與細節等面向都有所提升，Shirt Bag就是一例。秉持品牌對皮革工藝的堅持，Shirt Bag使用的是頂級荔枝紋牛皮，經過特殊處理呈現布料般輕柔感，塑造出簡約的hobo形狀。皮革接縫被隱藏，也幾乎不見金屬配件裝飾，蓬鬆外型可愛俏皮又年輕，背上肩輕盈且合身。