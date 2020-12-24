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輕盈好背又有粉嫩配色 TOD’S新款蓬蓬包滿足少女心

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
TOD'S Shirt Bag使用頂級荔枝紋牛皮，經過特殊處理呈現布料般輕柔感，塑造出簡約的hobo形狀。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag使用頂級荔枝紋牛皮，經過特殊處理呈現布料般輕柔感，塑造出簡約的hobo形狀。圖／迪生提供

蓬蓬感的包熱潮持續不退，TOD’S 2021早春系列也呼應這股潮流，新推出一款名為Shirt的包包，更結合「肩下包」的流行，讓大家可以一次把兩種最指標性的時尚重點背上身。

TOD’S 2021早春男女系列延續冬季系列的休閒優雅概念，以品牌核心的隨性自在及幽默風趣為主要創作理念，無論是技術、剪裁、比例與細節等面向都有所提升，Shirt Bag就是一例。秉持品牌對皮革工藝的堅持，Shirt Bag使用的是頂級荔枝紋牛皮，經過特殊處理呈現布料般輕柔感，塑造出簡約的hobo形狀。皮革接縫被隱藏，也幾乎不見金屬配件裝飾，蓬鬆外型可愛俏皮又年輕，背上肩輕盈且合身。

目前Shirt Bag有兩種款式，一種有著類似馬鞍包的圓弧包身，一種是較方正如托特包，托特包的肩背帶部分有點像是把皮革往內摺，和包身呈現出層次感，帶有一絲有趣的摺紙意象。顏色方面有粉嫩的牛奶藍、沉穩淺棕色、亮麗的鸚鵡黃和純真的乳白色，都充滿優雅活力氣質。

TOD'S Shirt Bag鸚鵡黃托特肩背包，54,500元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag鸚鵡黃托特肩背包，54,500元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag使用頂級荔枝紋牛皮，經過特殊處理呈現布料般輕柔感，塑造出簡約的hobo形狀。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag使用頂級荔枝紋牛皮，經過特殊處理呈現布料般輕柔感，塑造出簡約的hobo形狀。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag牛奶藍托特肩背包，54,500元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag牛奶藍托特肩背包，54,500元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag淺棕色托特肩背包，54,500元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag淺棕色托特肩背包，54,500元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag蓬鬆外型可愛俏皮又年輕，背上肩輕盈且合身。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag蓬鬆外型可愛俏皮又年輕，背上肩輕盈且合身。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag鸚鵡黃圓弧肩背包，56,300元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag鸚鵡黃圓弧肩背包，56,300元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag牛奶藍圓弧肩背包，56,300元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag牛奶藍圓弧肩背包，56,300元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag乳白色托特肩背包，54,500元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag乳白色托特肩背包，54,500元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag使用頂級荔枝紋牛皮，經過特殊處理呈現布料般輕柔感，塑造出簡約的hobo形狀。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag使用頂級荔枝紋牛皮，經過特殊處理呈現布料般輕柔感，塑造出簡約的hobo形狀。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag乳白色圓弧肩背包，56,300元。圖／迪生提供
TOD'S Shirt Bag乳白色圓弧肩背包，56,300元。圖／迪生提供

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