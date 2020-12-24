莎拉潔西卡帕克、休傑克曼都愛穿的Save The Duck羽絨衣正式登台

莎拉潔西卡帕克、休傑克曼、梅根福克斯等好萊塢明星都在穿的Save The Duck羽絨衣品牌，終於也引進台灣了！自2011年創立以來主打製程中，不使用任何的動物羽絨、皮草，成為了追求環保與愛護動物的人，在冬日禦寒裝備選擇。

根據統計，一般的羽絨衣在製作時，需要6到7隻的鴨或鵝的羽毛才能完成，但在取得原料的過程中，是否合乎人道精神？並不能百分百確認。所以，義大利品牌Save The Duck創立與命名的原因就由此而來，在不傷害任何禽鳥的情況下，還結合了可持續發展的概念，來打造能禦寒的多款服飾。Save The Duck開創出PLUMTECH®科技，將聚酯纖維紡製成長紡絲和短纖維，再創造出具有萌鬆感的仿羽絨，具抗潮防霉、輕盈與可機洗易保養等機能，能夠在不使用動物羽絨時能夠享受相同的質感與保暖度。

義大利機能服飾品牌Save The Duck研發出PLUMTECH®科技，打造出具抗潮防霉、輕盈與可機洗易保養的羽絨外套。圖／COMO STORE提供

而且Save The Duck使用PLUMTECH®科技的機能服裝禦寒的能力，也經過知名登山家Kuntal A. Joisher身穿品牌外套，並成功於2019年登上聖母峰，獲得肯定。率先引進的系列包括最受歡迎的「GIGAY」、「MEGAY」、「LUCKY」和「IRISY」，有著經典配色和亮色款，注重剪裁並提供了包括外套、背心和長版大衣，方便消費者在需要禦寒時，能夠維持有型俐落的風格。值得一提的是Save The Dukc在選用的物料上均通過BLUESIGN®和GRS （全球回收標準）認證，確保在可持續發展、能源有效利用。

Save The Duck連帽化纖保暖亮面外套8,500元。圖／COMO STORE提供

Save The Duck長版化纖保暖外套7,900元。圖／COMO STORE提供

Save The Duck化纖保暖亮面背心3,900元。圖／COMO STORE提供

Save The Duck連帽化纖保暖亮面外套8,500元。圖／COMO STORE提供