聽新聞
test
0:00 / 0:00
FENDI東京快閃咖啡館 ARTIFACTS進Café Kitsuné杯盤
FENDI與Anniversaire Café Omotesando咖啡店推出耶誕期間的聯名套餐，以假日系列的粉紅色、FENDI經典黃為主調，在東京打造輕盈的咖啡時光；選品店ARTIFACTS則是獨家引進Maison Kitsuné旗下Café Kitsuné生活風格系列的杯盤組工作、圍裙，陳列巴黎的簡約生活情調。
首間FENDI CAFFE是和東京青山知名咖啡館Anniversaire Café Omotesando合作，作為限時版的形式推出，在12月27日前延續FENDI Roma Holiday系列的形象，以FENDI黃和精緻的粉紅色作為空間、杯盤色彩，於此期間可以享用獨家的套餐、單點菜單，包括以FENDI家族傳統菜單製作出的FF形狀「EFFE N°1925」義大利麵，經典的棕黑色Pequin條紋圖案和FENDI Roma主題圖案也點綴其間，門口還樹立一棵在義大利設計、飾有FENDI節慶系列Roma Packaging包款與禮品盒的耶誕樹，11月26日晚間亦將舉行特別的點燈儀式。
複合店ARTIFACTS則是獨家引進Café Kitsuné生活風格系列，包括杯盤組、托特包、長短袖T恤。餐具以及馬克杯以品牌logo白陶瓷製成，Picardie玻璃水杯簡單精緻；圍裙和雙色滾珠筆，都採用了咖啡拿鐵、黑色配色，呈現Maison Kitsuné獨特的生活品味。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言