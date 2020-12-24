FENDI東京快閃咖啡館 ARTIFACTS進Café Kitsuné杯盤

FENDI與Anniversaire Café Omotesando咖啡店推出耶誕期間的聯名套餐，以假日系列的粉紅色、FENDI經典黃為主調，在東京打造輕盈的咖啡時光；選品店ARTIFACTS則是獨家引進Maison Kitsuné旗下Café Kitsuné生活風格系列的杯盤組工作、圍裙，陳列巴黎的簡約生活情調。

首間FENDI CAFFE是和東京青山知名咖啡館Anniversaire Café Omotesando合作，作為限時版的形式推出，在12月27日前延續FENDI Roma Holiday系列的形象，以FENDI黃和精緻的粉紅色作為空間、杯盤色彩，於此期間可以享用獨家的套餐、單點菜單，包括以FENDI家族傳統菜單製作出的FF形狀「EFFE N°1925」義大利麵，經典的棕黑色Pequin條紋圖案和FENDI Roma主題圖案也點綴其間，門口還樹立一棵在義大利設計、飾有FENDI節慶系列Roma Packaging包款與禮品盒的耶誕樹，11月26日晚間亦將舉行特別的點燈儀式。