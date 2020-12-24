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FENDI東京快閃咖啡館 ARTIFACTS進Café Kitsuné杯盤

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
FENDI與東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店推出期間聯名限定套餐。圖／FENDI提供
FENDI與東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店推出期間聯名限定套餐。圖／FENDI提供

FENDI與Anniversaire Café Omotesando咖啡店推出耶誕期間的聯名套餐，以假日系列的粉紅色、FENDI經典黃為主調，在東京打造輕盈的咖啡時光；選品店ARTIFACTS則是獨家引進Maison Kitsuné旗下Café Kitsuné生活風格系列的杯盤組工作、圍裙，陳列巴黎的簡約生活情調。

首間FENDI CAFFE是和東京青山知名咖啡館Anniversaire Café Omotesando合作，作為限時版的形式推出，在12月27日前延續FENDI Roma Holiday系列的形象，以FENDI黃和精緻的粉紅色作為空間、杯盤色彩，於此期間可以享用獨家的套餐、單點菜單，包括以FENDI家族傳統菜單製作出的FF形狀「EFFE N°1925」義大利麵，經典的棕黑色Pequin條紋圖案和FENDI Roma主題圖案也點綴其間，門口還樹立一棵在義大利設計、飾有FENDI節慶系列Roma Packaging包款與禮品盒的耶誕樹，11月26日晚間亦將舉行特別的點燈儀式。

複合店ARTIFACTS則是獨家引進Café Kitsuné生活風格系列，包括杯盤組、托特包、長短袖T恤。餐具以及馬克杯以品牌logo白陶瓷製成，Picardie玻璃水杯簡單精緻；圍裙和雙色滾珠筆，都採用了咖啡拿鐵、黑色配色，呈現Maison Kitsuné獨特的生活品味。

FENDI與東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店推出耶誕期間的聯名套餐；選品店ARTIFACTS獨家引進Maison Kitsuné旗下Café Kitsuné生活風格系列的雜貨。圖／ARTIFACTS、FENDI提供
FENDI與東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店推出耶誕期間的聯名套餐；選品店ARTIFACTS獨家引進Maison Kitsuné旗下Café Kitsuné生活風格系列的雜貨。圖／ARTIFACTS、FENDI提供
選品店ARTIFACTS獨家引進Maison Kitsuné旗下Café Kitsuné生活風格系列的雜貨。圖／ARTIFACTS提供
選品店ARTIFACTS獨家引進Maison Kitsuné旗下Café Kitsuné生活風格系列的雜貨。圖／ARTIFACTS提供
FENDI與東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店餐點包括FF形狀「EFFE N°1925」義大利麵。圖／FENDI提供
FENDI與東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店餐點包括FF形狀「EFFE N°1925」義大利麵。圖／FENDI提供
Café Kitsuné logo工作圍裙，3,280元。圖／ARTIFACTS提供
Café Kitsuné logo工作圍裙，3,280元。圖／ARTIFACTS提供
FENDI與東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店聯名合作。圖／FENDI提供
FENDI與東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店聯名合作。圖／FENDI提供
Café Kitsuné白瓷咖啡杯盤組，1,250元。圖／ARTIFACTS提供
Café Kitsuné白瓷咖啡杯盤組，1,250元。圖／ARTIFACTS提供
FENDI與東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店推出期間聯名限定套餐。圖／FENDI提供
FENDI與東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店推出期間聯名限定套餐。圖／FENDI提供
Café Kitsuné手提托特袋，1,480元。圖／ARTIFACTS提供
Café Kitsuné手提托特袋，1,480元。圖／ARTIFACTS提供
Café Kitsuné logo玻璃水杯，（中）550元、（大）950元。圖／ARTIFACTS提供
Café Kitsuné logo玻璃水杯，（中）550元、（大）950元。圖／ARTIFACTS提供
選品店ARTIFACTS獨家引進Maison Kitsuné旗下Café Kitsuné生活風格系列的雜貨。圖／ARTIFACTS提供
選品店ARTIFACTS獨家引進Maison Kitsuné旗下Café Kitsuné生活風格系列的雜貨。圖／ARTIFACTS提供
FENDI和東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店，以經典黃和淡粉色為主調。圖／FENDI提供
FENDI和東京Anniversaire Café Omotesando咖啡店，以經典黃和淡粉色為主調。圖／FENDI提供

FENDI 咖啡館

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