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螞蟻人注意！全聯推超邪惡Reese’s聯名花生巧克力甜點

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
花生巧克力乳酪慕斯，售價99元。圖／全聯福利中心提供
花生巧克力乳酪慕斯，售價99元。圖／全聯福利中心提供

總是為消費者帶來味蕾驚喜的全聯We Sweet甜點，年末壓軸聯名大作宣布攜手美國人氣花生醬品牌Reese’s，從12月25日起至2021年2月4日期間限定推出聯名商品，首波4款花生巧克力甜點以香氣濃郁、口感滑順為特色，搭配先前推出、人氣不敗的Hershey's甜點也有4款經典品回歸，包括冰心捲蛋糕4入—經典巧克力交響曲、醇黑巧克力千層、經典巧克力布丁、濃情雙重巧克力燒等，全面攻佔螞蟻等級的甜點控。

熱愛花生巧克力的民眾對Reese’s肯定不陌生，品牌最經典的花生巧克力是由裝滿花生醬的巧克力杯所組成，其獨特配方採用美國中部種植的純種花生與薄鹽脆餅乾塊充分攪碎混拌後，再加上純正Hershey’s巧克力漿注入薄紙杯凝固而成，不沾手的貼心設計在1928年首度亮相時可謂是創舉。

此次聯名系列採用Reese’s瑞滋香滑花生醬及瑞滋花生醬烘焙碎粒豆，香濃微鹹的花生醬與濃郁滑順的巧克力在甜點中相遇，展現多層次的豐富滋味。首波4款新品以濃系、超濃系為主，超濃系甜點代表「花生巧克力乳酪慕斯」採用Reese’s香滑花生醬製成花生乳酪餡，搭配Hershey's純可可粉製成的巧克力海綿蛋糕及巧克力慕斯多道工法製成，最後淋上特調生巧克力醬，是花生巧克力重度愛好者必吃。其餘3款則是濃系代表，皆使用Reese’s香滑花生醬製成，包括綿密口感的「花生巧克力乳酪」、融合苦甜巧克力的「花生巧克力香緹蛋糕」，還有造型可愛的「花生巧克力杯子蛋糕」，都非常適合年末派對時享用。

全聯也宣布將送上跨年好禮，不論是實體門市或者PXGo!全聯線上購，2021年元旦當天早上9點起同步推出各店限量110杯1元OFF COFFEE熱美式，升旗完來一杯超暖心。「PXGo!全聯線上購」當天還會公布7項食用品1元的超殺優惠，每項商品限量100份，每位會員限購1份，售完為止。「PXGo!全聯線上購」自12月31日22時起至2021年1月3日23:59止，更推出「陪你倒數跨年」優惠活動，期間使用PX Pay支付，全館每滿1,100元送1,100福利點。

花生巧克力香緹蛋糕，售價149元。圖／全聯福利中心提供
花生巧克力香緹蛋糕，售價149元。圖／全聯福利中心提供
花生巧克力乳酪，2入售價79元。圖／全聯福利中心提供
花生巧克力乳酪，2入售價79元。圖／全聯福利中心提供
花生巧克力杯子蛋糕，2入售價99元。圖／全聯福利中心提供
花生巧克力杯子蛋糕，2入售價99元。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet甜點聯名美國人氣花生醬品牌Reese’s，從12月25日起至2021年2月4日期間限定推出超邪惡甜點，首波推出4款新品。記者黃筱晴／攝影
全聯We Sweet甜點聯名美國人氣花生醬品牌Reese’s，從12月25日起至2021年2月4日期間限定推出超邪惡甜點，首波推出4款新品。記者黃筱晴／攝影

巧克力 甜點 全聯

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