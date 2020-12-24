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超限量生肖酒 坦杜金牛紀念版雪莉桶原酒元月登台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
酒標上有中文「牛」字樣。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
酒標上有中文「牛」字樣。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

喜歡搜集「生肖酒」的朋友，現在又多了一個新標的，那就是首度加入「生肖酒」戰場的蘇格蘭威士忌坦杜，推出首款紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒。這款牛年應景的坦杜首發第一版威士忌原酒佳釀，酒精強度58%，建議售價3500元，2021年1月上市。

預計於2021牛年推出的「坦杜金牛首款紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒」，是坦杜蒸餾廠獨家獻給華人市場的超限量生肖紀念原酒。擁有百年歷史的坦杜蒸餾廠，坐落在孕育知名蒸餾廠的斯佩塞河畔，得天獨厚的絕佳環境，百年老店蒸餾技藝，堅持全程以優質Oloroso雪莉桶桶陳熟成，使得坦杜雪莉桶威士忌以獨特豐富、甜美、果香、圓潤、複合辛香調性帶來均衡滑順口感、多層次的柔長尾韻為特色，深受雪莉桶威士忌愛好者的喜愛。

坦杜威士忌台灣總代理陸海洋行指出：「牛象徵著強勁，決心及堅毅的精神，與坦杜酒廠百年來的堅持不謀而合。」這款在亞洲獨家推出的坦杜牛年紀念版原酒，充滿莓果及香草芬芳，香濃雪莉桶醇厚木桶味帶著蜜餞果乾和清新柑橘香，尾韻層次豐富。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

坦杜金牛首款紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒，酒精強度58%，建議售價3500元。圖／陸海洋行提供
坦杜金牛首款紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒，酒精強度58%，建議售價3500元。圖／陸海洋行提供

酒精 蘇格蘭

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