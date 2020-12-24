超限量生肖酒 坦杜金牛紀念版雪莉桶原酒元月登台

喜歡搜集「生肖酒」的朋友，現在又多了一個新標的，那就是首度加入「生肖酒」戰場的蘇格蘭威士忌坦杜，推出首款紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒。這款牛年應景的坦杜首發第一版威士忌原酒佳釀，酒精強度58%，建議售價3500元，2021年1月上市。

預計於2021牛年推出的「坦杜金牛首款紀念版雪莉桶單一麥芽威士忌限量原酒」，是坦杜蒸餾廠獨家獻給華人市場的超限量生肖紀念原酒。擁有百年歷史的坦杜蒸餾廠，坐落在孕育知名蒸餾廠的斯佩塞河畔，得天獨厚的絕佳環境，百年老店蒸餾技藝，堅持全程以優質Oloroso雪莉桶桶陳熟成，使得坦杜雪莉桶威士忌以獨特豐富、甜美、果香、圓潤、複合辛香調性帶來均衡滑順口感、多層次的柔長尾韻為特色，深受雪莉桶威士忌愛好者的喜愛。