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確診者足跡公開原則曝！這2點才算密切接觸

7-11「角落小夥伴莓好心願集點」草莓裝太可愛！絨毛開窗提袋、卡套零錢包都萌翻

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN將自12月30日起推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月30日起推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動。圖／7-ELEVEN提供

「角落小夥伴」是近年人氣爆紅的療癒系肖像， 7-ELEVEN最新一波全店集點為角落小夥伴換上粉嫩可愛的草莓裝，自12月30日起推出「角落小夥伴莓好心願」集點活動，除了搭配節令的草莓主題設計之外，還首度開發了絨毛開窗提袋、桌上書架收納盒、多功能桌燈、雙層收納櫃等20幾款居家、辦公實用商品，讓角落小夥伴伴隨大家開心度過每一天。

7-ELEVEN表示，角落小夥伴深受大小朋友喜愛，日前共同打造的「7-ELEVEN X 角落小夥伴主題店」開幕第一周即吸引超過上萬名民眾造訪，門市還史無前例地控管入店人數，周邊商品首周就創造近百萬業績，甚至有部分限量商品試營運當日即被搶購一空，可見角落小夥伴的超萌魅力。

「角落小夥伴莓好心願」集點活動首波自12月30日起開跑，推出絨毛布偶造型的「限量按壓式布偶筆」，共有白熊、貓、企鵝？、蜥蜴等4款人氣角色，集滿6點加99元或96點免費送1款，共4款隨機出貨；首度開發的「限量絨毛開窗提袋」，可肩背、手提兩用，材質柔軟舒適好摸，透明開窗設計還能自行放入玩偶或角落小夥伴絨毛卡套零錢包，萌度再加倍，集滿6點加229元或216點免費送1款，共2款隨機出貨。

第二波於2021年1月6日下午3點起開放限量預購的包括「限量門簾」，集滿6點加299元可兌換1款，共2款；「限量多功能造型桌燈」具3段式光源，可360度隨意調整角度，還能當筆筒與手機架，集滿6點加449元可兌換1款，共2款；「限量雙隔滾輪收納籃」附提把與滑輪設計，移動更方便，集滿6點加599元可兌換1款，共2款；大空間的「限量雙層收納櫃」集滿6點加899元可兌換1款，共2款。

2021年1月6日下午3點起OPEN POINT會員可在OPEN POINT App「小7集點卡」功能中以電子點數搶先預購的包括「限量絨毛卡套零錢包」，角落小夥伴們穿著粉色草莓圍裙，搭配舒服好摸的短絨毛材質，除了可當零錢包之外，背面還有卡套設計，還具伸縮扣環，集滿6點加169元可兌換1款，共3款；適合冬天的「限量連帽大毛毯」採用粉嫩草莓圖素搭配俏皮連帽的斗篷式設計，集滿6點加399元可兌換1款，共2款。上述商品數量有限、售完為止。

第三波將於2021年1月13日下午3點起開放限量預購，推出「限量陶瓷盤碗4件組」，一次擁有大、小陶瓷碗與陶瓷盤、湯匙，可任意搭配組合使用，集滿6點加499元可兌換1款，共2款；「限量桌上書架收納盒」擁有雙層抽屜與雙格筆筒，書架能收合讓空間更好運用、也可放上「限量多功能造型桌燈」，集滿6點加399元可兌換1款，共2款。

此外，12月30日起7-ELEVEN門市也將獨家開賣角落小夥伴果凍袋手提禮盒、喜年來角落小夥伴芝麻蛋捲禮盒、角落小夥伴日式綜合米果鐵罐禮盒。

7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」集點活動，2021年1月6日下午3點起開放限量預購「多功能造型桌燈」，集滿6點加449元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」集點活動，2021年1月6日下午3點起開放限量預購「多功能造型桌燈」，集滿6點加449元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴莓好心願」集點活動首波自12月30日開跑，首度開發的「絨毛開窗提袋」透明開窗設計可自行放入玩偶或「限量絨毛卡套零錢包」、萌度加倍。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴莓好心願」集點活動首波自12月30日開跑，首度開發的「絨毛開窗提袋」透明開窗設計可自行放入玩偶或「限量絨毛卡套零錢包」、萌度加倍。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」集點活動，2021年1月6日下午3點起開放限量預購的「限量雙隔滾輪收納籃」，集滿6點加599元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」集點活動，2021年1月6日下午3點起開放限量預購的「限量雙隔滾輪收納籃」，集滿6點加599元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動，2021年1月13日下午3點起開放限量預購的「限量桌上書架收納盒」，集滿6點加399元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動，2021年1月13日下午3點起開放限量預購的「限量桌上書架收納盒」，集滿6點加399元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴莓好心願」集點活動首波自12月30日開跑，推出絨毛布偶造型的「限量按壓式布偶筆」，集滿6點加99元或96點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴莓好心願」集點活動首波自12月30日開跑，推出絨毛布偶造型的「限量按壓式布偶筆」，集滿6點加99元或96點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴莓好心願」集點活動首波自12月30日開跑，「限量絨毛開窗提袋」集滿6點加229元或216點免費送1款，共2款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴莓好心願」集點活動首波自12月30日開跑，「限量絨毛開窗提袋」集滿6點加229元或216點免費送1款，共2款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動，2021年1月6日下午3點起OPEN POINT會員可在OPEN POINT App以電子點數搶先預購「限量絨毛卡套零錢包」，集滿6點加169元可兌換1款，共3款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動，2021年1月6日下午3點起OPEN POINT會員可在OPEN POINT App以電子點數搶先預購「限量絨毛卡套零錢包」，集滿6點加169元可兌換1款，共3款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月30日起推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動，搭配節令以草莓主題圖素為設計。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自12月30日起推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動，搭配節令以草莓主題圖素為設計。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」集點活動，2021年1月6日下午3點起開放限量預購的「限量門簾」，集滿6點加299元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」集點活動，2021年1月6日下午3點起開放限量預購的「限量門簾」，集滿6點加299元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴莓好心願」集點活動首波自12月30日開跑，推出絨毛布偶造型的「限量按壓式布偶筆」，集滿6點加99元或96點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「角落小夥伴莓好心願」集點活動首波自12月30日開跑，推出絨毛布偶造型的「限量按壓式布偶筆」，集滿6點加99元或96點免費送1款，共4款隨機出貨。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動，2021年1月13日下午3點起開放限量預購的「限量陶瓷盤碗4件組」，集滿6點加499元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動，2021年1月13日下午3點起開放限量預購的「限量陶瓷盤碗4件組」，集滿6點加499元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動，2021年1月6日下午3點起OPEN POINT會員可在OPEN POINT App以電子點數搶先預購「限量絨毛卡套零錢包」、「限量連帽大毛毯」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」全店集點活動，2021年1月6日下午3點起OPEN POINT會員可在OPEN POINT App以電子點數搶先預購「限量絨毛卡套零錢包」、「限量連帽大毛毯」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」集點活動，2021年1月6日下午3點起開放限量預購的「限量雙層收納櫃」集滿6點加899元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「角落小夥伴莓好心願」集點活動，2021年1月6日下午3點起開放限量預購的「限量雙層收納櫃」集滿6點加899元可兌換1款，共2款。圖／7-ELEVEN提供

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