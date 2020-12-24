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球后小威廉絲、潮牌Fear Of God接連和Nike分手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
球后小威廉絲的個人品牌EleVen by Venus Williams與K-SWISS合作，推出迷你系列。圖／摘自K-SWISS facebook
球后小威廉絲的個人品牌EleVen by Venus Williams與K-SWISS合作，推出迷你系列。圖／摘自K-SWISS facebook

2020年即將過去，在迎接新的一年到來之前，運動品牌也有了新的變化，像是多年來受到Nike贊助的前網球世界球后小威廉絲（Serena Williams）就轉投K-SWISS合作。而知名潮牌Fear Of God也在此刻宣布結束與Nike兩年以來的跨界，並與adidas締結長期合作關係，並推出新的支線。

若有在關注女子網球比賽的人，都會對前球后小威廉絲屢屢現身各大公開賽時的服裝造型有印象，後期更是由設計師Virgil Abloh操刀打造，運用Nike的科技布料製成。也可以說，小威廉絲在職業生涯中最輝煌的時代，都有著Nike的贊助；不過，富有事業心的她，也積極的拓展個人服裝品牌EleVen by Venus Williams的觸角。然而在推出新產品時，小威廉絲卻沒選擇與Nike攜手，而是和其競爭品牌K-SWISS共同創作迷你系列，包括了圓領衫、T恤和休閒鞋。而且在2021年，EleVen by Venus Williams仍會與K-SWISS繼續開發不同的系列，是否意味了小威廉絲和Nike的多年合作關係，已畫上休止符？

潮牌Fear Of God結束和Nike合作，宣布與adidas共同開創新支線Athletics系列。圖／摘自Fear Of God官網
潮牌Fear Of God結束和Nike合作，宣布與adidas共同開創新支線Athletics系列。圖／摘自Fear Of God官網

無獨有偶，從2018年開始就與Nike推出多雙叫好又叫座聯名鞋的潮牌Fear Of God，近期正式對外宣布將與adidas達成長期合作關係，引起市場討論。而且在聲明中，Fear Of God的創辦人Jerry Lorenzo也提到，將替adidas籃球系列帶來全新的創意與商業策略。另外，更將在現有的Essentials、Fear Of God的路線之外，成立全新支線「Athletics」，最快於2021年的夏季之前就能見到合作的新品。

球后小威廉絲的個人品牌與K-SWISS合作，推出包含鞋款、休閒服的迷你系列。圖／摘自K-SWISS facebook
球后小威廉絲的個人品牌與K-SWISS合作，推出包含鞋款、休閒服的迷你系列。圖／摘自K-SWISS facebook

球后小威廉絲的個人品牌與K-SWISS合作，推出包含鞋款、休閒服的迷你系列。圖／摘自K-SWISS facebook
球后小威廉絲的個人品牌與K-SWISS合作，推出包含鞋款、休閒服的迷你系列。圖／摘自K-SWISS facebook

品牌 K-SWISS adidas

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