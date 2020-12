球后小威廉絲、潮牌Fear Of God接連和Nike分手

2020年即將過去,在迎接新的一年到來之前,運動品牌也有了新的變化,像是多年來受到Nike贊助的前網球世界球后小威廉絲(Serena Williams)就轉投K-SWISS合作。而知名潮牌Fear Of God也在此刻宣布結束與Nike兩年以來的跨界,並與adidas締結長期合作關係,並推出新的支線。

若有在關注女子網球比賽的人,都會對前球后小威廉絲屢屢現身各大公開賽時的服裝造型有印象,後期更是由設計師Virgil Abloh操刀打造,運用Nike的科技布料製成。也可以說,小威廉絲在職業生涯中最輝煌的時代,都有著Nike的贊助;不過,富有事業心的她,也積極的拓展個人服裝品牌EleVen by Venus Williams的觸角。然而在推出新產品時,小威廉絲卻沒選擇與Nike攜手,而是和其競爭品牌K-SWISS共同創作迷你系列,包括了圓領衫、T恤和休閒鞋。而且在2021年,EleVen by Venus Williams仍會與K-SWISS繼續開發不同的系列,是否意味了小威廉絲和Nike的多年合作關係,已畫上休止符?

潮牌Fear Of God結束和Nike合作,宣布與adidas共同開創新支線Athletics系列。圖/摘自Fear Of God官網

無獨有偶,從2018年開始就與Nike推出多雙叫好又叫座聯名鞋的潮牌Fear Of God,近期正式對外宣布將與adidas達成長期合作關係,引起市場討論。而且在聲明中,Fear Of God的創辦人Jerry Lorenzo也提到,將替adidas籃球系列帶來全新的創意與商業策略。另外,更將在現有的Essentials、Fear Of God的路線之外,成立全新支線「Athletics」,最快於2021年的夏季之前就能見到合作的新品。

球后小威廉絲的個人品牌與K-SWISS合作,推出包含鞋款、休閒服的迷你系列。圖/摘自K-SWISS facebook