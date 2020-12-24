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美國禁酒令百週年 拍譜香檳推出限量紀念版

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
1920年代禁酒令時期為掩人耳目，運送香檳時要以假磚塊掩護。圖／摘自Piper-Heidsieck官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
1920年代禁酒令時期為掩人耳目，運送香檳時要以假磚塊掩護。圖／摘自Piper-Heidsieck官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2020年是美國推出禁酒令的百週年，法國拍譜（Piper-Heidsieck ）香檳決定仿照1920年代時期的酒標設計，推出復刻同樣酒標的限量紀念版，以紀念這充滿不確定因素的2020年。

限量款香檳除了復刻1920年代時期的酒標設計，並標示有「Prohibition Edition」字樣，瓶口處並印有「1920~2020」標誌，並特意使用金色作爲瓶頸處包裝，向已經逝去的百年光陰致敬。

包裝盒上使用了1920年代的老照片，呈現當時將拍譜香檳從法國運往美國 Saint-Pierre-Et-Miquelon港口的情景，帶領觀看者穿越百年時空。此外，也可以直接掃描包裝盒上的二維條碼，觀看法國拍譜香檳所詮釋的禁酒令完整幕後故事。

除了設計特殊的包裝盒，拍譜香檳還酒庄特意設計了3個專屬木盒，因為1920年代時為了秘密運輸與地下交易，拍譜香檳也是透過再加一層木盒以掩人耳目。

拍譜香檳禁酒令百週年限量紀念版，採用50%黑皮諾（Pinot Noir），30%莫尼耶皮諾（Pinot Meunier）及20%雪多利（Chardonnay）混釀而成，其中使用了25%的儲存酒，含糖量為每公升9公克。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

限量紀念版採用專屬木盒包裝。圖／摘自Piper-Heidsieck官網
限量紀念版採用專屬木盒包裝。圖／摘自Piper-Heidsieck官網
法國拍譜香檳仿照1920年代時期的酒標設計，推出復刻同樣酒標的限量紀念版。圖／摘自Piper-Heidsieck官網
法國拍譜香檳仿照1920年代時期的酒標設計，推出復刻同樣酒標的限量紀念版。圖／摘自Piper-Heidsieck官網
1920年代美國禁酒令時期，必須先說出公關密語，才喝得到香檳。圖／摘自Piper-Heidsieck官網
1920年代美國禁酒令時期，必須先說出公關密語，才喝得到香檳。圖／摘自Piper-Heidsieck官網

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