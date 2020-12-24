新官上任！前芝柏CEO加盟最強獨立製表Greubel Forsey

每到年底總有人事異動。獨立製表品牌高珀富斯（Greubel Forsey）近日宣佈，將委任專業經理人Antonio Calce為品牌的執行長，並從發表當日即時生效。

不對稱、傾斜、高度採光玻璃結構的建物，像預告著表廠與表款的特異獨行。圖 / 葳鑠提供。

Greubel Forsey是由Robert Greubel與Stephen Forsey兩位獨立製表師共同創立，機芯廠位於瑞士製表重鎮「拉紹德封（La Chaux-de-Fonds）」。不對稱、傾斜、高度採光玻璃結構的建物，已經預告了這個製表品牌的特異獨行與機械結構特色，例如品牌大量採用傾斜式陀飛輪，超大擺輪，以及從2004年成立以來、頻頻於歷年日內瓦鐘表大賞（GPHG）中獲得產業肯定的精湛成果。表廠員工約100多名，唯每年生產表款也僅100多只，展現出當代獨立製表的巔峰水準。

Antonio Calce曾於歷峰集團旗下的伯爵（Piaget）、沛納海（PANERAI）工作，並於2005至2014年擔任崑崙表（CORUM）執行長，並於2015年前往芝柏（Girard Perregaux）擔任執行長，並將該品牌Laureato系列重新復歸上市。Greubel Forsey原本以高單價獨立製表的定位，在有Antonio Calce加盟後，產品調性、行銷策略是否會有大刀闊斧的新突破？相當值得藏家觀察。

獨立製表品牌高珀富斯（Greubel Forsey）近日宣佈，將委任專業經理人Antonio Calce為品牌的執行長，即時生效。圖 / 葳鑠提供。