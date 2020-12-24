快訊

摩托車手終點前放油門慶祝 遭超車痛失冠軍成笑柄

屠殺連發！衣索比亞再傳「種族清洗屠村」一夜102死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耶誕跨年必看！Netflix強檔國片大集合《刻在》刷起來

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
Netflix發布「跨年必看片單」，推出一系列強檔國片陪伴觀眾慶祝新的一年到來。記者黃筱晴／攝影
Netflix發布「跨年必看片單」，推出一系列強檔國片陪伴觀眾慶祝新的一年到來。記者黃筱晴／攝影

今天就是耶誕夜了，緊接著迎接跨年、農曆年一連串適合歡聚的假期，疫情當前減少外出，在家看片不失為另一種溫馨過節的方式。

在這國片大放異彩的一年，Netflix搶先發布「跨年必看片單」，推出一系列強檔國片陪伴觀眾慶祝新的一年到來。其中最受矚目、才剛新鮮上架的莫過於刷新台灣影史紀錄、狂飆破億票房的《刻在你心底的名字》，讓「年度最火熱CP」曾敬驊、陳昊森的超激情互動與觀眾一起熱情迎接新年。而以台灣流傳民間鄉野傳說「送肉粽」為主題的恐怖片《馗降：粽邪2》，找來金馬影帝李康生、話題網紅孫安佐主演，搭配系列前作《粽邪》，兩部嚇死人不償命的國片也將於12月30日登陸Netflix，為影迷帶來難忘的跨年夜。

12月30日同步於Netflix上架的還有多部正好都由男神吳慷仁主演的精彩國片，包括橫掃金馬獎攝影、最佳動作設計等2項大獎的《狂徒》，吳慷仁在片中與林哲熹上演超精彩打戲，絕對是動作片影迷首選；而由資深影人張艾嘉、廖慶松擔任監製的話題國片《引爆點》，吳慷仁則是飾演一位對真相執著的法醫；還有橫掃3項金馬獎提名的國片《小美》，更集結台灣影壇演技派演員吳慷仁、陳以文、劉冠廷及納豆聯合主演，打造出驚悚詭譎的懸案疑雲。

如果跨年夜不想太驚悚燒腦，Apple TV+全新紀錄片影集《探索夜色大地》找來擁有「一聽就懷孕」迷人嗓音的「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）擔任旁白。為了拍下最清晰的影像，拍攝團隊必需利用每個月僅6天的月圓之夜進行拍攝。歷時長達1年半，透過嶄新的攝影技術夜遊6大洲，從不一樣的視角展現夜色大地上的種種野生動物生態，由非洲肯尼亞的獅子、巴西森林的獵豹、以至北美洲的大城市動物，牠們的夜間生活將以前所未見的鮮艷色彩呈現眼前，刷新大家對自然的認知。

另外，Apple TV+也將於1月29日獨家播映由性感唱跳天王賈斯汀蓄鬍演出更生人的原創電影《帕瑪》。揮別過去總是帥氣迷人的角色，賈斯汀這次飾演的是經歷12年牢獄生活後的更生人艾迪帕瑪，出獄後回到成長的家鄉，低調生活並試圖把自己推回人生正軌，在認識了有著與眾不同氣質的鄰居小男孩山姆後，化身暖爸真情演出。

刷新台灣影史紀錄、狂飆破億票房的《刻在你心底的名字》已新鮮上架Netflix。圖／Netflix提供
刷新台灣影史紀錄、狂飆破億票房的《刻在你心底的名字》已新鮮上架Netflix。圖／Netflix提供
賈斯汀蓄鬍演出更生人的Apple TV+原創電影《帕瑪》將於1月29日獨家上線。圖／蘋果提供
賈斯汀蓄鬍演出更生人的Apple TV+原創電影《帕瑪》將於1月29日獨家上線。圖／蘋果提供
Apple TV+全新紀錄片影集《探索夜色大地》由擁有迷人嗓音的湯姆希德斯頓擔任旁白。圖／蘋果提供
Apple TV+全新紀錄片影集《探索夜色大地》由擁有迷人嗓音的湯姆希德斯頓擔任旁白。圖／蘋果提供

跨年

延伸閱讀

吳慷仁爆胖、艾怡良爆炸頭 合體「我沒有談的那場戀愛」

邂逅金鐘新人李沐 「刻在」陳昊森驚爆當爸

吳慷仁2個月胖近20公斤 艾怡良竟變厭世醜妹

吳慷仁一租13年 被暖心房東選中便宜租房背後原因

相關新聞

活用展覽規劃的設計彈性 跳脫蒙德里安框架的生活宅

荷蘭的風格派畫家－蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian），透過精準的比例線條和色彩，在不同的方框中堆疊出充滿空間感的視覺創作...

損失百萬！大直英迪格、林口福朋喜來登取消跨年派對

新冠肺炎出現本土案例，飯店業首當其衝，跨年住房、餐飲已陸續接獲退訂，但目前占比不高。台北大直英迪格酒店昨晚發布訊息，取消...

韓系美妝IOPE結束後！GIVENCHY美妝也宣告明年初撤台

2020年將結束，美妝業界陸續傳出撤台消息，日前韓系美妝IOPE艾諾碧宣布因為調整全球經營策略，台灣將於12月31日日結...

2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。

新官上任！前芝柏CEO加盟最強獨立製表Greubel Forsey

每到年底總有人事異動。獨立製表品牌高珀富斯（Greubel Forsey）近日宣佈，將委任專業經理人Antonio Ca...

耶誕跨年必看！Netflix強檔國片大集合《刻在》刷起來

今天就是耶誕夜了，緊接著迎接跨年、農曆年一連串適合歡聚的假期，疫情當前減少外出，在家看片不失為另一種溫馨過節的方式。

宋慧喬「鮮奶茶妝」引領風潮！雪花秀推化妝＋保養粉底

許多人都愛韓妞的妝容，而現在韓妞們都在瘋追「鮮奶茶妝」，正是女神宋慧喬帶動起的風潮。宋慧喬畫的鮮奶茶妝，有兩大特性，包括...

2021第36屆美洲杯帆船賽事 平安夜前動感暖身

今年的平安夜打算如何渡過？對於即將參加第36屆、2021年的「美洲杯帆船賽事（America's Cup）」的「阿聯酋航...

國民泡麵「維力炸醬麵icash2.0」超逼真！7-11門市限量開賣時間快鎖定

icash2.0的造型不斷創新，把大家耳熟能詳的零食、飲料變成迷你版更是引爆一波波的收藏潮，這次全新登場的icash2....

耶誕夜喝什麼？ 來杯威士忌熱調酒

耶誕夜喝什麼？來杯熱熱的威士忌調酒吧。在氣溫驟降的時候，適度的喝點酒精濃度高的烈酒，除了對抗寒冷外，也有助眠效果。

限9天！樂雅樂沙朗牛排「免費加大100%」、咖哩包62折

為慶祝耶誕節與跨年，來自日本的連鎖家庭餐廳「樂雅樂（Royal Host）」，自12月26日起，限時9天推出瘋狂購物週活...

月大就是美！亞諾表超大月相表 陰翳禮讚

寶石與礦石之所以令人著迷，除了美麗的成色與特殊質地，背後帶來的祈福意念也是令礦石愛好者心心念念的關鍵原因。在前哥倫布文明...

熱門新聞

板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

又死1頭！ 擎天崗水牛死亡數量累積達30隻

UNIQLO送上歲末年終祭優惠 下殺5折起買好買滿就趁現在

女求職薪水開30K 面試官此舉卻讓她直呼「不尊重專業」

只有1天！頂呱呱「一斤雞」再復活 草莓飲第2杯半價

連3次被離職！她收入竟比年薪還多 網讚心態：會成功

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。