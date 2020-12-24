耶誕跨年必看！Netflix強檔國片大集合《刻在》刷起來

今天就是耶誕夜了，緊接著迎接跨年、農曆年一連串適合歡聚的假期，疫情當前減少外出，在家看片不失為另一種溫馨過節的方式。

在這國片大放異彩的一年，Netflix搶先發布「跨年必看片單」，推出一系列強檔國片陪伴觀眾慶祝新的一年到來。其中最受矚目、才剛新鮮上架的莫過於刷新台灣影史紀錄、狂飆破億票房的《刻在你心底的名字》，讓「年度最火熱CP」曾敬驊、陳昊森的超激情互動與觀眾一起熱情迎接新年。而以台灣流傳民間鄉野傳說「送肉粽」為主題的恐怖片《馗降：粽邪2》，找來金馬影帝李康生、話題網紅孫安佐主演，搭配系列前作《粽邪》，兩部嚇死人不償命的國片也將於12月30日登陸Netflix，為影迷帶來難忘的跨年夜。

12月30日同步於Netflix上架的還有多部正好都由男神吳慷仁主演的精彩國片，包括橫掃金馬獎攝影、最佳動作設計等2項大獎的《狂徒》，吳慷仁在片中與林哲熹上演超精彩打戲，絕對是動作片影迷首選；而由資深影人張艾嘉、廖慶松擔任監製的話題國片《引爆點》，吳慷仁則是飾演一位對真相執著的法醫；還有橫掃3項金馬獎提名的國片《小美》，更集結台灣影壇演技派演員吳慷仁、陳以文、劉冠廷及納豆聯合主演，打造出驚悚詭譎的懸案疑雲。

如果跨年夜不想太驚悚燒腦，Apple TV+全新紀錄片影集《探索夜色大地》找來擁有「一聽就懷孕」迷人嗓音的「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）擔任旁白。為了拍下最清晰的影像，拍攝團隊必需利用每個月僅6天的月圓之夜進行拍攝。歷時長達1年半，透過嶄新的攝影技術夜遊6大洲，從不一樣的視角展現夜色大地上的種種野生動物生態，由非洲肯尼亞的獅子、巴西森林的獵豹、以至北美洲的大城市動物，牠們的夜間生活將以前所未見的鮮艷色彩呈現眼前，刷新大家對自然的認知。