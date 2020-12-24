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宋慧喬「鮮奶茶妝」引領風潮！雪花秀推化妝＋保養粉底
許多人都愛韓妞的妝容，而現在韓妞們都在瘋追「鮮奶茶妝」，正是女神宋慧喬帶動起的風潮。宋慧喬畫的鮮奶茶妝，有兩大特性，包括邊上妝也能邊保養，如同鮮奶與茶的最佳比例，另一特性是妝容感如同鮮奶茶般的耀眼色澤，透出肌膚光澤度。
想畫出宋慧喬的鮮奶茶妝，由她代言的雪花秀推出「養膚級底妝」，包括完美柔焦精華粉底、完美柔焦輕透蜜粉，滿足女性對於粉底的遮瑕力效果，但也不用擔心妝感厚重，而且後續如毛孔阻塞、乾燥等問題。
完美柔焦精華粉底加入透氣遮瑕設計，還有3種養膚成分，包括梅花精萃、β-葡聚醣與滋陰養膚極萃，讓化妝與保養找到完美的平衡，能展現出全天的完美妝感，卻不會感到暗沈，被稱為「鮮奶茶妝」。
且包裝也可愛迷人，圓潤瓶身搭配白色瓶蓋，被韓妞暱稱為「小珍珠粉底」。另款完美柔焦輕透蜜粉，採用親膚成分角鯊烯包覆粉體外層，與肌膚能緊密貼合，更能保濕滋潤，加強持妝效果。
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