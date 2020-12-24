2021第36屆美洲杯帆船賽事 平安夜前動感暖身

今年的平安夜打算如何渡過？對於即將參加第36屆、2021年的「美洲杯帆船賽事（America's Cup）」的「阿聯酋航空紐西蘭隊（Emirates Team New Zealand）」而言，參加賽前賽的「PRADA耶誕大賽（ PRADA Christmas Race）」不失為一個暖身、充滿熱情動力的好選擇。

本次的帆船賽事賽場與主賽事相同，讓阿聯酋航空紐西蘭隊與其他參賽隊伍有機會體驗2021年的賽況，此外這也是阿聯酋航空紐西蘭隊船員首次於賽況中與充滿未來主義的風格單體帆船「浪花號」（Te Rehutai），一同在海上高速奔馳。而同時身為美洲杯帆船賽事官方時計、與阿聯酋航空紐西蘭隊官方合作夥伴的鐘表品牌歐米茄（OMEGA）也順勢推出了搭載自家賽前特色功能的紀念表款：海馬Planet Ocean第36屆美洲盃限量版腕表。

限量發行2021只的這枚潛水腕表，整合5分鐘開賽倒數計時功能的藍色表圈，是以陶瓷打造，耐刮、耐磨，可常保如新，讓船員即便在險峻海相或激烈賽事中，都能清楚辨讀時間。同時表面上也有著36th America’s Cup字樣，同時兩個A字並以紅色標示，象徵海上賽事的熱情活力。