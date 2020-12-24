國民泡麵「維力炸醬麵icash2.0」超逼真！7-11門市限量開賣時間快鎖定

icash2.0的造型不斷創新，把大家耳熟能詳的零食、飲料變成迷你版更是引爆一波波的收藏潮，這次全新登場的icash2.0是從小到大陪伴許多人度過熬夜K書、寫報告、追劇的「維力炸醬麵」！

「維力炸醬麵」乾麵附湯兩吃的吃法，有著國民泡麵之稱，愛金卡公司將「維力炸醬麵」等比例縮小，推出迷你版的「維力炸醬麵icash2.0」，外觀精緻仿真，特別使用一次性收縮膜包裝，讓消費者享受拆泡麵包裝的擬真感；上蓋可半開，碗內有逼真泡麵體及炸醬醬料鋪在麵上，瞬間勾起大家的懷念滋味。

「維力炸醬麵icash2.0」首波預購將自12月25日上午11點於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，限量1,000個，售價350元；12月30日起於6,000家7-ELEVEN門市販售，限量15,000個，數量依各門市庫存為準，售完為止。