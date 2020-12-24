快訊

摩托車手終點前放油門慶祝 遭超車痛失冠軍成笑柄

屠殺連發！衣索比亞再傳「種族清洗屠村」一夜102死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民泡麵「維力炸醬麵icash2.0」超逼真！7-11門市限量開賣時間快鎖定

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「維力炸醬麵icash2.0」的上蓋可半開，碗內有逼真泡麵體及炸醬醬料鋪在麵上。圖／愛金卡提供
「維力炸醬麵icash2.0」的上蓋可半開，碗內有逼真泡麵體及炸醬醬料鋪在麵上。圖／愛金卡提供

icash2.0的造型不斷創新，把大家耳熟能詳的零食、飲料變成迷你版更是引爆一波波的收藏潮，這次全新登場的icash2.0是從小到大陪伴許多人度過熬夜K書、寫報告、追劇的「維力炸醬麵」！

「維力炸醬麵」乾麵附湯兩吃的吃法，有著國民泡麵之稱，愛金卡公司將「維力炸醬麵」等比例縮小，推出迷你版的「維力炸醬麵icash2.0」，外觀精緻仿真，特別使用一次性收縮膜包裝，讓消費者享受拆泡麵包裝的擬真感；上蓋可半開，碗內有逼真泡麵體及炸醬醬料鋪在麵上，瞬間勾起大家的懷念滋味。

「維力炸醬麵icash2.0」首波預購將自12月25日上午11點於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，限量1,000個，售價350元；12月30日起於6,000家7-ELEVEN門市販售，限量15,000個，數量依各門市庫存為準，售完為止。

icash2.0購物優惠不間斷，12月31日前持icash2.0至大潤發內湖二店消費，每筆消費可享消費金額10%的OPEN POINT點數回饋；2021年1月3日前持icash2.0至光南大批發消費，單筆消費滿250元即贈OPEN!口罩萬用收納夾一個。

「維力炸醬麵icash2.0」售價350元，首波預購將自12月25日上午11點於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，限量1,000個；12月30日起於6,000家7-ELEVEN門市販售，限量15,000個售完為止。圖／愛金卡提供
「維力炸醬麵icash2.0」售價350元，首波預購將自12月25日上午11點於OPEN POINT App搶先開放OPEN POINT會員預購，限量1,000個；12月30日起於6,000家7-ELEVEN門市販售，限量15,000個售完為止。圖／愛金卡提供
愛金卡公司將「維力炸醬麵」等比例縮小，推出迷你版的「維力炸醬麵icash2.0」。圖／愛金卡提供
愛金卡公司將「維力炸醬麵」等比例縮小，推出迷你版的「維力炸醬麵icash2.0」。圖／愛金卡提供
「維力炸醬麵icash2.0」特別使用一次性收縮膜包裝，讓消費者享受拆泡麵包裝的擬真感。圖／愛金卡提供
「維力炸醬麵icash2.0」特別使用一次性收縮膜包裝，讓消費者享受拆泡麵包裝的擬真感。圖／愛金卡提供
愛金卡公司將「維力炸醬麵」等比例縮小，推出迷你版的「維力炸醬麵icash2.0」。圖／愛金卡提供
愛金卡公司將「維力炸醬麵」等比例縮小，推出迷你版的「維力炸醬麵icash2.0」。圖／愛金卡提供

泡麵 口罩

延伸閱讀

尿尿風波屁孩po網道歉卻匿名 高雄家樂福：告定了

挨批辱韓惡搞 「哲仁王后」再祭出「史上最暴力娘娘」

白靈口中的「書生鮮肉」 林柏宏神招撩到瘋狂女神

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友大推「好吃」

相關新聞

活用展覽規劃的設計彈性 跳脫蒙德里安框架的生活宅

荷蘭的風格派畫家－蒙德里安（Piet Cornelies Mondrian），透過精準的比例線條和色彩，在不同的方框中堆疊出充滿空間感的視覺創作...

損失百萬！大直英迪格、林口福朋喜來登取消跨年派對

新冠肺炎出現本土案例，飯店業首當其衝，跨年住房、餐飲已陸續接獲退訂，但目前占比不高。台北大直英迪格酒店昨晚發布訊息，取消...

韓系美妝IOPE結束後！GIVENCHY美妝也宣告明年初撤台

2020年將結束，美妝業界陸續傳出撤台消息，日前韓系美妝IOPE艾諾碧宣布因為調整全球經營策略，台灣將於12月31日日結...

2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。

新官上任！前芝柏CEO加盟最強獨立製表Greubel Forsey

每到年底總有人事異動。獨立製表品牌高珀富斯（Greubel Forsey）近日宣佈，將委任專業經理人Antonio Ca...

耶誕跨年必看！Netflix強檔國片大集合《刻在》刷起來

今天就是耶誕夜了，緊接著迎接跨年、農曆年一連串適合歡聚的假期，疫情當前減少外出，在家看片不失為另一種溫馨過節的方式。

宋慧喬「鮮奶茶妝」引領風潮！雪花秀推化妝＋保養粉底

許多人都愛韓妞的妝容，而現在韓妞們都在瘋追「鮮奶茶妝」，正是女神宋慧喬帶動起的風潮。宋慧喬畫的鮮奶茶妝，有兩大特性，包括...

2021第36屆美洲杯帆船賽事 平安夜前動感暖身

今年的平安夜打算如何渡過？對於即將參加第36屆、2021年的「美洲杯帆船賽事（America's Cup）」的「阿聯酋航...

國民泡麵「維力炸醬麵icash2.0」超逼真！7-11門市限量開賣時間快鎖定

icash2.0的造型不斷創新，把大家耳熟能詳的零食、飲料變成迷你版更是引爆一波波的收藏潮，這次全新登場的icash2....

耶誕夜喝什麼？ 來杯威士忌熱調酒

耶誕夜喝什麼？來杯熱熱的威士忌調酒吧。在氣溫驟降的時候，適度的喝點酒精濃度高的烈酒，除了對抗寒冷外，也有助眠效果。

限9天！樂雅樂沙朗牛排「免費加大100%」、咖哩包62折

為慶祝耶誕節與跨年，來自日本的連鎖家庭餐廳「樂雅樂（Royal Host）」，自12月26日起，限時9天推出瘋狂購物週活...

月大就是美！亞諾表超大月相表 陰翳禮讚

寶石與礦石之所以令人著迷，除了美麗的成色與特殊質地，背後帶來的祈福意念也是令礦石愛好者心心念念的關鍵原因。在前哥倫布文明...

熱門新聞

板橋站自強號竟沒人開車 台鐵致歉：司機搞錯交班地點

又死1頭！ 擎天崗水牛死亡數量累積達30隻

UNIQLO送上歲末年終祭優惠 下殺5折起買好買滿就趁現在

女求職薪水開30K 面試官此舉卻讓她直呼「不尊重專業」

只有1天！頂呱呱「一斤雞」再復活 草莓飲第2杯半價

連3次被離職！她收入竟比年薪還多 網讚心態：會成功

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。