耶誕夜喝什麼？ 來杯威士忌熱調酒

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

耶誕夜喝什麼？來杯熱熱的威士忌調酒吧。在氣溫驟降的時候，適度的喝點酒精濃度高的烈酒，除了對抗寒冷外，也有助眠效果。

來自蘇格蘭冬季傳統的「熱托迪（Hot Toddy）」，是當地的暖身禦寒良方，不僅製作簡單、食材也容易購買。

以「三隻猴子三重麥芽威士忌」為基底，帶有柑橘果香的醇滑口感，並伴隨香草氣息的輕盈酒體，加上蜂蜜、檸檬汁攪拌均勻後，沖入熱水即可完成一杯熱托迪調酒，輕盈爽口的酒體搭上蜂蜜檸檬的味道十分協調，也可再依個人喜好加入丁香、肉桂、檸檬片等香料增添風味。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

另一款經典的熱調酒則是「愛爾蘭咖啡」。以30毫升的「格蘭8年雪莉風味桶威士忌」，加入80毫升熱咖啡、30毫升鮮奶、1顆方糖再鋪上打發鮮奶油，讓「格蘭8年雪莉過桶」的桂圓與花果香氣融為一體，在寒冬中展現浪漫溫暖滋味。

除了熱飲，聖誕節、年末派對交換禮物，帶有聖誕節最應景色系的紅色、綠色威士忌，也成為耶誕佈置的好物。擺上紅色的「格蘭菲迪12年天使雪莉」與綠色的「格蘭菲迪12年單一麥芽威士忌」，接著再加上一些蠟燭、聖誕球、燈飾或花瓣等濃濃過節氛圍的桌上裝飾物，就能輕鬆營造聖誕氛圍的飲酒情境。當然，也可以用這兩款酒調製「熱托迪」與「愛爾蘭咖啡」。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。