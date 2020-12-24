限9天！樂雅樂沙朗牛排「免費加大100%」、咖哩包62折

為慶祝耶誕節與跨年，來自日本的連鎖家庭餐廳「樂雅樂（Royal Host）」，自12月26日起，限時9天推出瘋狂購物週活動。凡點購沙朗牛排鮮蔬海鮮拼盤套餐，沙朗牛排免費加大1倍，從5盎司升級成10盎司。另外還有樂雅樂咖哩包、紐西蘭PS等級沙朗牛排等不同的料理包優惠。

源自日本的樂雅樂家庭餐廳，透過日式手法提供一系列西餐料理，包括有牛排、漢堡排，還有日式御膳、咖哩、輕食沙拉，以及針對兒童推出的派對餐點，從早餐到晚餐全時段供應。目前包括台北、台中、台南均有據點，在台累積有12間門市。

樂雅樂此次推出的瘋狂購物週，概念源自於歐美的歲末促銷活動。而「沙朗牛排鮮蔬海鮮拼盤」為店內的人氣商品之一，內含有5盎司沙朗牛排、阿拉伯藍鑽蝦、香料雞排等海陸食材，每套550元。12月26日至1月3日期間，11點過後，點購「沙朗牛排鮮蔬海鮮拼盤」套餐，沙朗牛排即可免費升級成10盎司，更添豪華。

另外瘋狂購物週期間，樂雅樂也加碼販售「樂雅樂咖哩包」，12入組599元，享62折優惠。另外還有「紐西蘭PS等級沙朗牛排6入組」，每套899元，平均每片150元。