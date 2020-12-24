損失百萬！大直英迪格、林口福朋喜來登取消跨年派對

新冠肺炎出現本土案例，飯店業首當其衝，跨年住房、餐飲已陸續接獲退訂，但目前占比不高。台北大直英迪格酒店昨晚發布訊息，取消「閃亮2021跨年派對」，並提供消費者全額退費；業者表示，原本跨年派對席次已全數售罄，損失估計大約百萬；但酒店餐飲與住房相關專案並未取消。

大直英迪格酒店昨晚在臉書粉專公告，「配合衛生福利部疾病管制署發佈之跨年等大型活動相關集會防疫措施，原訂12月31日舉辦之『閃亮2021跨年派對』決議取消，原已購票之消費者可全額退費」。網友紛紛留言表示支持，認為是「負責的表現」，「超前部屬」、「是最好的護國團體」等。

據了解，大直英迪格原訂的跨年派對在館內4樓空中露台舉辦，酒水無限暢飲、樂團現場表演，搭配塔羅牌占卜，每人1,980元，網友討論度高，不少人揪團選在早鳥優惠時就已早早入手。

此外，林口亞昕福朋喜來登酒店也取消原訂在酒吧舉辦的跨年派對，業者表示，飯店所屬的新北市政府停止「歡樂耶誕城」所有戶外集會型活動，且考量民眾健康與政策規定，因此決定取消跨年派對；之前賣出8成，損失約10萬，採全額退費。