聽新聞
test
0:00 / 0:00
損失百萬！大直英迪格、林口福朋喜來登取消跨年派對
新冠肺炎出現本土案例，飯店業首當其衝，跨年住房、餐飲已陸續接獲退訂，但目前占比不高。台北大直英迪格酒店昨晚發布訊息，取消「閃亮2021跨年派對」，並提供消費者全額退費；業者表示，原本跨年派對席次已全數售罄，損失估計大約百萬；但酒店餐飲與住房相關專案並未取消。
大直英迪格酒店昨晚在臉書粉專公告，「配合衛生福利部疾病管制署發佈之跨年等大型活動相關集會防疫措施，原訂12月31日舉辦之『閃亮2021跨年派對』決議取消，原已購票之消費者可全額退費」。網友紛紛留言表示支持，認為是「負責的表現」，「超前部屬」、「是最好的護國團體」等。
據了解，大直英迪格原訂的跨年派對在館內4樓空中露台舉辦，酒水無限暢飲、樂團現場表演，搭配塔羅牌占卜，每人1,980元，網友討論度高，不少人揪團選在早鳥優惠時就已早早入手。
此外，林口亞昕福朋喜來登酒店也取消原訂在酒吧舉辦的跨年派對，業者表示，飯店所屬的新北市政府停止「歡樂耶誕城」所有戶外集會型活動，且考量民眾健康與政策規定，因此決定取消跨年派對；之前賣出8成，損失約10萬，採全額退費。
大倉久和也配合防疫有新措施，1/1新年活動除有實名制登記，活動內提供的新年麻糬、紅豆湯也全數改為外帶，不提供館內飲食。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言