月大就是美！亞諾表超大月相表 陰翳禮讚

寶石與礦石之所以令人著迷，除了美麗的成色與特殊質地，背後帶來的祈福意念也是令礦石愛好者心心念念的關鍵原因。在前哥倫布文明的宗教儀式中，「黑曜石」原就有避邪的傳聞，而金色黑曜石又是其中的稀有之選，並有為財富倍增的聯想。英倫鐘表品牌亞諾表（Arnold & Son）推出一只恆久月相黑曜石Perpetual Moon Obsidian腕表，以金色黑曜石為表面，金銀輝映。

黑曜石原本屬於火山石的一類，由於具備較多的二氧化矽，所以擁有較高的硬度，而金色黑曜石的特點就在於色澤的優異與閃爍的金色光彩，亞諾表為了打造這只特異的月相功能腕表，特地至墨西哥取得了珍稀金色黑曜石，透過光線的閃爍變化，和Perpetual Moon Obsidian腕表產生特異的強烈對比。

42毫米的表面上，接近180度開口的月相盤，讓月亮成為了主角，由於A&S1512機芯配置的大型發條盒，機芯動力儲存可達90小時，以及