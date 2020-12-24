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月大就是美！亞諾表超大月相表 陰翳禮讚

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
超大型月相的精準度達122年誤差僅一日，精密非凡。圖 / Arnold & Son提供。
超大型月相的精準度達122年誤差僅一日，精密非凡。圖 / Arnold & Son提供。

寶石與礦石之所以令人著迷，除了美麗的成色與特殊質地，背後帶來的祈福意念也是令礦石愛好者心心念念的關鍵原因。在前哥倫布文明的宗教儀式中，「黑曜石」原就有避邪的傳聞，而金色黑曜石又是其中的稀有之選，並有為財富倍增的聯想。英倫鐘表品牌亞諾表（Arnold & Son）推出一只恆久月相黑曜石Perpetual Moon Obsidian腕表，以金色黑曜石為表面，金銀輝映。

黑曜石原本屬於火山石的一類，由於具備較多的二氧化矽，所以擁有較高的硬度，而金色黑曜石的特點就在於色澤的優異與閃爍的金色光彩，亞諾表為了打造這只特異的月相功能腕表，特地至墨西哥取得了珍稀金色黑曜石，透過光線的閃爍變化，和Perpetual Moon Obsidian腕表產生特異的強烈對比。

42毫米的表面上，接近180度開口的月相盤，讓月亮成為了主角，由於A&S1512機芯配置的大型發條盒，機芯動力儲存可達90小時，以及

長達122年的精確度，才與實際夜空中的月相產生一日的誤差。表面盤以星空紐索紋和銀色星宿結合，超擬真的大型月亮，令人聯想到日本美學經典名著、出自谷崎潤一郎的「陰翳禮讚」。玫瑰金表殼與藍色短吻鱷魚皮表帶的冷暖對比，更帶來英倫風格的雅致風範。訂價約111萬2,200元，全球限量28只。

特地至墨西哥取得了珍稀金色黑曜石，透過光線的閃爍變化，和Perpetual Moon Obsidian腕表產生特異的強烈對比。圖 / Arnold & Son提供。
特地至墨西哥取得了珍稀金色黑曜石，透過光線的閃爍變化，和Perpetual Moon Obsidian腕表產生特異的強烈對比。圖 / Arnold & Son提供。
超擬真的大型月亮使用了珍稀的金色黑曜石，堆疊上表面的扭索紋飾，令人聯想到日本美學經典名著「陰翳禮讚」。圖 / Arnold & Son提供。
超擬真的大型月亮使用了珍稀的金色黑曜石，堆疊上表面的扭索紋飾，令人聯想到日本美學經典名著「陰翳禮讚」。圖 / Arnold & Son提供。
Arnold & Son 恆久月相黑曜石Perpetual Moon Obsidian腕表，41毫米、玫瑰金、手上鍊機芯、時間顯示，約111萬2,200元、全球限量28只。圖 / Arnold & Son提供。
Arnold & Son 恆久月相黑曜石Perpetual Moon Obsidian腕表，41毫米、玫瑰金、手上鍊機芯、時間顯示，約111萬2,200元、全球限量28只。圖 / Arnold & Son提供。

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