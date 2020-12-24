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山田卓司X鄭鴻展微縮人生26日開展 產學合作佈展搶先看

聯合新聞網 / 聯合數位文創
微縮人生特展，創作人鄭鴻展為展品做最後的修復、調整。記者黃義書／攝影
微縮人生特展，創作人鄭鴻展為展品做最後的修復、調整。記者黃義書／攝影

微縮人生特展進行產學合作，邀請學生參觀佈展，微縮藝術家鄭鴻展（右）除了導覽參觀展覽外，也分享創作發想與製作技巧。記者黃義書／攝影
微縮人生特展進行產學合作，邀請學生參觀佈展，微縮藝術家鄭鴻展（右）除了導覽參觀展覽外，也分享創作發想與製作技巧。記者黃義書／攝影

台北華山文創園區「山田卓司×鄭鴻展 微縮人生特展」開展就在後天(12月26日)，昨日(12月23日)主辦單位聯合數位文創特別邀請國立台北教育大學的師生來進行佈展搶先看活動！活動中，透過聯合數位文創鍾總監分享策展的過程以及鄭老師在創作上的故事分享，讓在場的各位都更了解微縮人生特展成形的幕後點滴。

微縮人生特展進行產學合作，邀請學生參觀佈展，聯合數位活動二部總監鍾逸民（右）為學生進行展場導覽。記者黃義書／攝影
微縮人生特展進行產學合作，邀請學生參觀佈展，聯合數位活動二部總監鍾逸民（右）為學生進行展場導覽。記者黃義書／攝影

從事博物館研究的陳小姐表示，這次跟看其他展不同的就是能聽到策展人的創作心路歷程與規劃想法，內容很值得。展品物件雖然是物件，但有一定的現場氛圍才能增添感受與體驗。

博物館的從業人員鄧小姐表示，微縮概念很有趣，老師專業的技術，做到了平時看來舊舊的物品或場景，在微縮世界看起來都很可愛。

資深時尚媒體人盧小姐表示，首次參觀此類型展覽，對於老師的處理技術上很驚艷。用真實的場景想像、其他的產品代替製作出仿真的效果，特別在時間感的處理上做得非常好，呈現年代與懷舊的氣氛。

微縮人生特展進行產學合作，邀請學生參觀佈展，微縮藝術家鄭鴻展（左）除了導覽參觀展覽外，也分享創作發想與製作技巧。記者黃義書／攝影
微縮人生特展進行產學合作，邀請學生參觀佈展，微縮藝術家鄭鴻展（左）除了導覽參觀展覽外，也分享創作發想與製作技巧。記者黃義書／攝影

一名爸爸表示，此為第一次看微縮展，雖一開始對於兩位微縮老師不了解，但透過此次的佈展搶先看，對於展品與科幻的結合特有印象，進而追蹤老師且會定時Follow老師作品最新動態，也會主動帶上自己小六的孩子前來參觀此展，認為此展可以激發小朋友的想像力與創造力。

國立台北教育大學林詠能教授表示，校內許多學生對展覽的企劃與執行很有興趣，以往都是看到幕前，此次與聯合數位文創合作，可以體驗策展幕後花絮、執行流程、人員配置等過程，機會非常難得。兩位老師在台日都非常有名，微縮製作難度很高，藝術家在創作時，往往將他的生活經驗展現在作品中，在微縮人生展中，更能感受到藝術家與作品的連結。

鄭鴻展老師更透漏策展過程中的小花絮，表示此展為山田卓司老師第一次大規模的出借自己作品到別的國家展出多天，在一開始提出邀約時，山田老師謹慎地說讓他想一下，在經過三天思考後，毫不猶豫地答應了。

台日兩位大師以精密的技法在日常場景中加入想像，創作出角色的豐富表情、具有生活及歷史感的故事背景，將大家對於古早與人情味的共通記憶，濃縮其中，賦予作品生命力。這次真的是機會難得，全球首次集結日本《電視冠軍》微縮「情景王」山田卓司與台灣「微縮模型王」鄭鴻展，精選多達六十件匠心入魂之作，主辦單位精心打造奇幻驚奇的微縮世界，讓微縮迷、模型控一飽眼福！

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微縮人生特展，微縮創作藝術家鄭鴻展為展品做最後的修復、調整。記者黃義書／攝影
微縮人生特展，微縮創作藝術家鄭鴻展為展品做最後的修復、調整。記者黃義書／攝影

山田卓司X鄭鴻展 微縮人生特展

展覽期間：2020年12月26日(六)至2021年4月5日(一)

展覽地點：華山1914文創園區 東2D館

展覽購票：https://bit.ly/2HYFvnb

官方粉絲團：https://www.facebook.com/DioramaExhibition/

客服專線：02-7721-6955 #2 (每日9:00-18:00)

主辦單位：聯合數位文創、華山1914文創園區

微縮人生特展進行產學合作，邀請學生參觀佈展。記者黃義書／攝影
微縮人生特展進行產學合作，邀請學生參觀佈展。記者黃義書／攝影

文創 藝術家 博物館

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