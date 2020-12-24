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剛過50歲生日 貴族超模Stella Tennant驚傳過世

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Stella Tennant展示香奈兒1996春夏著名的比基尼。圖/摘自pinterest
Stella Tennant展示香奈兒1996春夏著名的比基尼。圖/摘自pinterest

發生了許多意外之事的2020年剩下幾天就要過完，時尚界卻在此時又傳出壞消息。從九零年代就活躍至今的超級名模Stella Tennant驚傳過世，而她五天前才剛度過50歲生日。目前家屬和警方都沒有透漏她的死因，許多時尚品牌和雜誌也陸續在官方社群平台發表哀悼之意，表達對這位時尚傳奇的不捨。

出生於蘇格蘭的Stella Tennant擁有貴族血統，是德文郡公爵夫人的外孫女。她在1990年代走紅，和香奈兒、Versace 、Armani 等品牌都有密切合作，香奈兒1996年那件著名的比基尼也是由她所展示的。她與已逝的時尚設計大師Gianni Versace、Karl Lagerfeld都有深刻好交情，也是他們的創作繆思。

雖然年紀在模特兒圈已屬資深，但近年來Stella Tennant依舊沒有從伸展台上消失，比起同期的凱特摩絲，可以說是更為活躍。除了時裝周例行活動，2012年倫敦奧運閉幕儀式上，她也和凱特摩絲、娜歐蜜坎貝兒等超模一起現身走秀，也拍過平價時尚ZARA廣告。而他生前最後一場時裝秀則是為Valentino 2020春夏訂製服擔任開場。

Stella Tennant家屬發表聲明表示，Stella Tennant是個很完美的女性，給予他們很大的啟發，她會被深深地懷念。而相關的紀念活動也會陸續公布。

Stella Tennant曾為Versace披上婚紗。圖/摘自pinterest
Stella Tennant曾為Versace披上婚紗。圖/摘自pinterest
Stella Tennant拍攝的Armani廣告圖/摘自pinterest
Stella Tennant拍攝的Armani廣告圖/摘自pinterest
Stella Tennant最後一次走秀是為Valentino 2020春夏訂製服擔任開場。圖/Valentino提供
Stella Tennant最後一次走秀是為Valentino 2020春夏訂製服擔任開場。圖/Valentino提供
Stella Tennant（左）在1990年代與Versace合作密切。圖/摘自pinterest
Stella Tennant（左）在1990年代與Versace合作密切。圖/摘自pinterest
Stella Tennant與香奈兒合作密切。圖/摘自pinterest
Stella Tennant與香奈兒合作密切。圖/摘自pinterest
近年來Stella Tennant也曾拍過Zara廣告。圖/Zara提供
近年來Stella Tennant也曾拍過Zara廣告。圖/Zara提供
Stella Tennant與香奈兒合作幾乎從未間斷。圖/香奈兒提供
Stella Tennant與香奈兒合作幾乎從未間斷。圖/香奈兒提供
Stella Tennant拍攝Dior廣告。圖/Dior提供
Stella Tennant拍攝Dior廣告。圖/Dior提供
Stella Mccartney也發布與Stella Tennant 合照表達不捨之情。圖/擷取自IG
Stella Mccartney也發布與Stella Tennant 合照表達不捨之情。圖/擷取自IG
各大時尚雜誌在社群平台表達哀悼之意。圖/擷取自IG
各大時尚雜誌在社群平台表達哀悼之意。圖/擷取自IG
Versace也發文哀悼。圖/擷取自IG
Versace也發文哀悼。圖/擷取自IG

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